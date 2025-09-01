Redescendue en Ligue 2 après une saison en Ligue 1, l'ASSE vise une remontée immédiate dans l'élite. Propriétés de Kilmer Sports Ventures, les Verts se donnent les moyens de leurs ambitions. Au point d'être comparés à un certain club récent champion d'Europe.

L'ASSE a bien lancé sa saison de Ligue 2. De retour dans l'antichambre du football français, les Verts ne comptent pas s'éterniser et le montrent. Après quatre journées, l'équipe d'Eirik Horneland est dans les temps de passage pour remonter en Ligue 1. De quoi donner certains maux de tête à leurs adversaires, qui savent qu'ils affrontent un ogre du championnat lors qu'ils jouent la formation stéphanoise. En témoigne, tout simplement, le mercato effectuée cet été par l'ASSE, avec 28,5 millions dépensés par l'ensemble des clubs de Ligue 2 en juillet et en août. Dont 25 millions par les Verts eux-mêmes, d'après Transfermarkt.

L'ASSE en position de force

Une véritable domination financière qui amènent certains observateurs à comparer le club du Forez avec le Paris Saint-Germain, tout simplement. Avant ASSE-Grenoble,Franck Rizzetto, l'entraîneur isérois, ne s'était pas voilé la face dans le Dauphiné Libéré. "Saint-Etienne, c’est le PSG de la Ligue 2, à travers leur effectif, leur stade et tout ce que ça comporte, a d'emblée annoncé le technicien. C’est un match où on a tout à gagner, tout simplement. Je dirai ça aux joueurs : c’est les Verts qui auront la pression car ils vont rencontrer une équipe en difficulté - c'est le cas - et il leur faut absolument gagner. Nous, beaucoup nous voient perdants, mais on a beaucoup de détermination et d’envie, on veut vraiment progresser. Notre dernier match à Clermont, on a perdu mais on a ressenti l’envie d’en faire plus, c’est bien. Mais on sait qu’il faudra en faire encore plus à Sainté. J'attends de mon équipe un match très cohérent pour montrer notre vraie valeur."

Des propos confortés par un ancien de la maison verte, Bernard Caïazzo. Dans le journal L'Équipe du samedi 30 août, l'ancien président de l'ASSE, grand ami de Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, avait lui aussi comparé les Verts au champion d'Europe en titre. "Avec Kilmer, par exemple, l'ASSE est un peu le PSG de la L2. Le joueur qui veut sortir n'est pas en position de force. S'il part, ce sera au prix fixé par l'ASSE. Pour d'autres clubs avec des droit télé faibles, c'est différent."

Une comparaison flatteuse qui met également la pression sur l'ASSE, dans l'obligation de remonter immédiatement en Ligue 1 à la vue des moyens du club par rapport à ses adversaires. Pour le moment, les Verts sont dans les clous.