L’ASSE enregistre l’arrivée de Modibo Sissoko, jeune milieu de terrain issu de la prestigieuse académie JMG de Bamako. Un profil prometteur qui pourrait rapidement séduire le public de Geoffroy-Guichard.

Depuis sa création en 2006 par Salif Keïta « Domingo », premier Ballon d’Or africain et icône du football malien, l’Académie Jean-Marc Guillou s’est imposée comme un véritable vivier de talents. De ses rangs sont sortis des joueurs aujourd’hui confirmés comme Yves Bissouma (Tottenham) ou Cheick Doucouré (Crystal Palace). Modibo Sissoko, né en 2006, est l’un des derniers joyaux formés dans cette école réputée pour sa rigueur technique et sa capacité à façonner des footballeurs complets.

Modibo Sissoko, un profil polyvalent pour l’ASSE

Arrivé à l’essai à Saint-Étienne il y a plusieurs jours, Sissoko a rapidement convaincu le staff des Verts. Puissant milieu de terrain, capable d’évoluer en sentinelle défensive comme en relayeur, il impressionne par sa capacité à jouer des deux pieds et par son volume de jeu. Sa percussion et sa faculté à casser les lignes en font un joueur moderne, efficace dans la récupération comme dans la projection vers l’avant. Une palette qui pourrait s’avérer précieuse pour l’équipe réserve, et à terme, pour le groupe professionnel.

Un champion U17 déjà tourné vers l’avenir

International U17 avec le Mali, Modibo Sissoko s’est illustré dès sa première compétition internationale. Lors du tournoi UFOA-A disputé à Nouakchott, il a contribué au premier sacre des Aiglonnets dans la catégorie, après une finale âprement disputée face au Sénégal (1-1, 4 t.a.b. 2). Un succès historique qui démontre déjà son tempérament de compétiteur. L’ASSE mise donc sur un joueur qui connaît déjà la saveur des grands rendez-vous, malgré son jeune âge.

Avec cette signature, les Verts confirment leur volonté de miser sur les jeunes talents africains, dans la lignée d’une longue tradition qui a marqué l’histoire du club. Les supporters stéphanois suivront de près l’évolution de Modibo Sissoko, dont les qualités pourraient bien en faire un futur cadre du milieu de terrain ligérien.