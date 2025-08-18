Beres Owusu, formé à l’ASSE et prêté au Grazer AK, continue de faire parler de lui en Autriche. Face au WSG Tirol, le défenseur stéphanois a marqué et s’est distingué jusqu’à figurer dans l’équipe type des internationaux français du week-end selon L’Équipe.

Prêté avec option d’achat par l’AS Saint-Étienne au Grazer AK, Beres Owusu (voir portrait ici) connaît une progression intéressante en Autriche. Opposé au WSG Tirol, formation qui s’est récemment illustrée face au Real Madrid en amical, le défenseur de 21 ans a vécu un scénario pour le moins particulier. Malheureux dans un premier temps, son intervention défensive s’est transformée en but contre son camp. Mais le jeune stéphanois n’a pas douté longtemps. Quelques minutes plus tard, il égalisait pour son équipe d’une frappe opportuniste (1-1, voir ci-dessous).

Selon le site officiel autrichien : "Le salut est venu à la 60e minute grâce à un coup franc. Le ballon de Koch a été mal repoussé par Stejskal vers Satin, qui l'a renvoyé directement dans la surface de réparation dès son premier contact. Beres Owusu était parfaitement placé, a poussé le ballon au-delà de la ligne et a ainsi réalisé son curieux « doublé »."

Owusu, symbole de caractère et de régularité

Au-delà de ce fait de match, Owusu a livré une prestation très aboutie. Sa lecture du jeu, son engagement dans les duels et sa qualité de relance ont marqué les esprits. Le défenseur formé dans le Forez s’affirme semaine après semaine comme un élément central du dispositif du Grazer AK. Sa capacité à réagir après une erreur témoigne de son mental solide, un atout précieux pour son avenir professionnel.

Ses efforts n’ont pas échappé aux observateurs. L’Équipe l’a en effet retenu dans son équipe type des internationaux français du week-end, une distinction symbolique mais révélatrice de son excellent niveau actuel. Pour l’ASSE, ce prêt pourrait s’avérer gagnant à double titre : permettre à Owusu d’acquérir de l’expérience et, selon l’option d’achat, générer une plus-value pour le club. Reste à savoir si les dirigeants autrichiens lèveront l’option en fin de saison ou si le joueur reviendra à Saint-Étienne avec un statut renforcé.