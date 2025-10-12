Le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, Mahmoud Jaber, n’a finalement pas pris part au rassemblement de l’équipe nationale israélienne pour affronter la Norvège. L’explication est désormais connue : un souci physique a contraint le Stéphanois à déclarer forfait.

Alors que tout semblait indiquer que Mahmoud Jaber allait honorer une nouvelle sélection avec l’équipe d’Israël, le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne a finalement dû renoncer au déplacement en Norvège. À seulement trois jours du match prévu à Oslo, l’ancien joueur du Maccabi Haïfa a prévenu le staff médical de la sélection qu’il ne se sentait pas à 100 % selon le média israélien. Une précaution logique, mais frustrante, alors que Ran Ben Shimon, le sélectionneur israélien, comptait sur lui pour densifier l’entrejeu.

Jaber, présent lors de l’entraînement du matin, a préféré lever le pied dans l’après-midi, évoquant une gêne physique. Le staff médical n’a pas pris de risque et l’a immédiatement dispensé du voyage en Norvège, puis de celui prévu en Italie quelques jours plus tard.

L’ASSE attentive à la situation de son milieu Jaber

Du côté du Forez, cette nouvelle a été accueillie avec un mélange de prudence et de soulagement. Si l’absence de blessure grave semble se confirmer, l’ASSE surveille de près l’état de forme de son milieu récupérateur. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Mahmoud Jaber s’est imposé comme une pièce maîtresse du dispositif d'Eirik Horneland. Son impact dans l’entrejeu, sa capacité à casser les lignes et son volume de jeu en font un élément essentiel dans la quête de montée du club.

Le staff stéphanois espère donc un simple coup de fatigue, conséquence d’un enchaînement de matchs intense en Ligue 2 comme en sélection. Une reprise en douceur à l’Étrat devrait être envisagée dès son retour.

Objectif : être prêt pour la reprise de la Ligue 2

Pour Saint-Étienne, l’objectif est clair : récupérer Jaber à 100 % pour le prochain match de championnat. Avec la montée en puissance de Dylan Chambost et la solidité retrouvée du milieu vert, l’absence prolongée du numéro 6 serait un vrai coup dur. Mais tout laisse penser que le joueur israélien ne souffre pas d’une blessure sérieuse.

Cette alerte pourrait néanmoins inciter le staff stéphanois à gérer sa charge de travail dans les semaines à venir. L’ASSE ne veut prendre aucun risque avec l’un de ses hommes forts, surtout à l’approche d’une série de rencontres décisives.