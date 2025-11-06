Ce mercredi, en fin d'après-midi, Luan Gadegbeku, Lucas Stassin et Irvin Cardona étaient les invités de Radio Scoop. Les trois joueurs de l'ASSE présents au sein du stade Geoffroy-Guichard ont répondu aux différentes questions depuis le vestiaire des Verts.

Il y a souvent beaucoup de choses qui se disent dans le vestiaire, l'attaquant de l'ASSE Lucas Stassin a indiqué "Il y a des choses qui ne sortent pas, mais il y a aussi des bons moments, des moins bons moments, après un bon match, un moins mauvais match. C'est comme ça, on met la musique, de temps en temps on fait la fête. Il y a déjà eu plein de moments qui sont passés ici, ça reste entre nous, c'est des moments qui renforcent l'équipe."

Lucas Stassin en a profité pour parler de son plus beau souvenir "Ce n'est pas une célébration de fin de match, mais c'est surtout le match contre Lyon, le derby, où on a beaucoup fêté, forcément dans le vestiaire. Il y avait de la joie, la bonne humeur, la musique. C'était une belle soirée et voilà, ça m'a marqué."

Un début de saison correct pour Lucas Stassin et l'ASSE ?

Lucas Stassin (ASSE) : "Vu le début de saison qu'on propose, oui, parce qu'on a perdu des points sur des matchs importants, on le sait. Maintenant, je pense que la saison est encore longue, comme Irvin l'a dit, on n'est qu'à 5 points du premier. Donc voilà, je pense que c'est correct, même si on veut toujours plus et on doit vouloir aller chercher plus, forcément."

L'ASSE affronte Troyes ce samedi. Pour Lucas Stassin, il s'agit déjà d'un match très important "Exactement, c'est ce que j'ai dit, chaque match important, on le sait, en Ligue 2, Voilà, celui-ci va être important, on joue contre les premiers et il faudra aller chercher des points de toute façon."

"Je préfère celle-là qu'un stade ouvert où il y a beaucoup plus de monde."

Lucas Stassin (ASSE) : "Déjà à l'échauffement on sent leur présence, on sent la pression qui monte. [...] Non, mais il y a eu des gros stades en Ligue 1 l'année passée. Forcément, il y a eu le Parc des Princes, le Vélodrome. Ce sont aussi des grosses ambiances. Mais non, je trouve qu'elle est encore différente de nous ici parce que le stade est plus renfermé. C'est compliqué à dire, mais c'est une autre ambiance. Et moi, je préfère celle-là qu'un stade ouvert où il y a beaucoup plus de monde. Et où ça résonne fort dans la tête. Donc, je trouve que c'est une belle ambiance."

L'attaquant des Verts a également pu expliquer comment s'organiser la journée d'un joueur professionnel à l'ASSE.

Lucas Stassin (ASSE) : "Il faut calculer, mais en général, on arrive vers 9h du matin et on part vers 14h, en général, ça fait 5h au club. Après voilà, ça varie en fonction de l'entraînement, si on a des réunions, etc. mais en moyenne, c'est ça."