La dernière rencontre de l'ASSE a laissé un goût amer. Un nul 2-2 face à la lanterne rouge qui passe mal. Timothée Maymon a livré sa dernière chronique sur les ondes de notre partenaire Activ-Radio. Sur un ton ironique, le journaliste n'a pas manqué de souligner qu'il estime manquer au club stéphanois.

Timothée Maymon après ASSE - Bastia : « J'ai préparé ma lettre au Père Noël. Cette même lettre qui avait valu à son poste à Olivier Dall'Oglio il y a un an. Je sais que tu es bien occupé, cher Père Noël. Les supporters de la Fiorentina t'ont inondé de messages. Je sais qu'il y a plus malheureux que nous les Stéphanois. Que ce soit à Bordeaux, à Valenciennes, etc. Mais, si tu as un moment, fais un tour par l'Etrat. Pas la peine de passer par la cheminée. Tu peux tout poser devant, on fera nous-mêmes le tri."

Une défense, du professionnalisme et un Directeur Sportif

Timothée Maymon après ASSE - Bastia : "Cher Père Noël, je voudrais une défense complète pour Noël. Celle en kit que tu m'as offerte a un problème. Elle est entièrement démontable. Annecy, Marseille et tous les autres l'ont bien compris.

Je voudrais aussi, si tu n'as pas un mais des capitaines, je suis preneur. Le nôtre aboie à tort et à travers. À force de se prendre pour un autre, il en oublie de faire son job. C'est un bon gars de Ligue 2, mais si tu as une belle promesse de Ligue 1, je suis preneur. Même un vieux en fait.

Père Noël, j'aimerais aussi un peu de professionnalisme pour tous ces mecs qui sont tellement persuadés d'avoir le niveau de la Ligue 1 qu'ils en sont risibles en Ligue 2.

Puis j'aimerais aussi un directeur sportif. Pourquoi pas deux, trois ou quatre même. Mais pas zéro."

Horneland plus l'homme de la situation pour l'ASSE ?

Timothée Maymon après ASSE - Bastia : "Et puis Père Noël, je t'aime fort mais l'an dernier, tu m'as amené un coach tout neuf dans une boite, il y avait écrit : 'Voici le Arteta venu du froid". Mais je crois que tu t'es trompé. C'est Pascal Dupraz venu de nulle part. En plus, il n'a plus de pile. On le voit bien sur le bord du terrain. Est-ce que tu aurais un mec adéquat ? Un adjoint ? Même le Christophe Galtier que tu m'avais apporté en 2009 faisait bien l'affaire. J'ai regardé sur la carte, tu dois passer par la Norvège sur ton trajet retour en Laponie. Tu peux déposer le coach Horneland au passage.

Merci Père Noël. Je crois fort en toi mais si jamais tu es trop occupé, tu peux transmettre la lettre à Larry (Tanenbaum). Vous vous connaissez peut-être comme vous avez le même âge."

Source : Activ Radio