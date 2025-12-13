L’ASSE poursuit sa profonde réorganisation interne avec l’arrivée annoncée de Ben Smalley selon Le Progrès, spécialiste reconnu de la préparation physique en provenance de Crystal Palace. Un recrutement stratégique pour renforcer la structure médicale et optimiser la performance des Verts.

L’ASSE ne ralentit plus dans sa volonté de professionnaliser chaque étage du club. Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland, la direction pousse dans une même direction : structurer, renforcer, moderniser. Le secteur médical et la préparation physique sont en première ligne depuis plusieurs mois. Le club veut réduire les blessures, mieux encadrer les retours à la compétition et offrir au staff technique les moyens de performer sur la durée, bien que les bienfaits ne soient pour le moment pas visibles.

C’est dans cette logique que Ben Smalley s’apprête à rejoindre Saint-Étienne. Le Britannique arrive après plusieurs saisons à Crystal Palace, où il était préparateur physique au sein du staff professionnel, aux côtés de Patrick Vieira, Roy Hodgson ou encore Oliver Glasner. Son profil coche toutes les cases recherchées par les dirigeants stéphanois : expérience du haut niveau, méthodologie moderne, et forte expertise dans le suivi individualisé des joueurs.

Ben Smalley pour structurer la performance physique de l'ASSE

Smalley arrive avec son expérience en Premier League est un atout rare pour un club de Ligue 1. Il est reconnu pour ses méthodes basées sur le suivi des données, l’adaptation des charges et la prévention des blessures.

À Crystal Palace, il a accompagné plusieurs entraîneurs différents, ce qui démontre une grande capacité d’adaptation. De Vieira à Glasner, il a évolué dans des environnements variés, avec des philosophies parfois opposées. Un point important pour s’intégrer efficacement aux demandes d’Eirik Horneland, adepte d’un football exigeant, intense et basé sur la répétition des efforts.

Un staff européen

Cette évolution rapproche le club des standards européens. Elle doit permettre une meilleure transition entre soins médicaux et retour sur le terrain. Smalley sera un acteur clé de ce processus. Son expertise dans le suivi individualisé lui permettra de construire des programmes adaptés aux profils, aux antécédents et aux contraintes du jeu.

L’ASSE veut bâtir solidement. Ce nouveau cadre médical doit offrir une meilleure continuité dans la performance. Et l’arrivée de Ben Smalley représente un renfort ciblé, réfléchi et parfaitement aligné avec le projet stéphanois.