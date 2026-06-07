26 matchs, 54 minutes de moyenne, un but, une passe décisive. En deux ans à l'ASSE, Igor Miladinovic n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Et les données Data'Scout confirment ce que les yeux voyaient : le divorce s'annonce ineluctable.

Arrivé avec les honneurs d'un profil serbe prometteur, le milieu de 23 ans repart avec un bilan statistique qui ne plaide pas pour lui. Ses centiles le placent dans le ventre mou du championnat sur la quasi-totalité des critères offensifs — 25e centile aux buts, 30e aux passes décisives, 27e en passes progressives. Miladinovic, c'est un joueur qui n'a jamais trouvé sa place dans un collectif pourtant en domination dans son championnat (plus haut pourcentage de possession).

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Un profil de milieu défensif dans un rôle offensif

La fiche Data'Scout raconte une histoire cohérente. En défense, Miladinovic est correct : 82e centile aux duels défensifs disputés, 71e aux duels aériens gagnés en pourcentage. Le Serbe défend, court, s'agite. Ses 95e centile en courses progressives confirment un volume physique réel — il parcourt du terrain. Mais il n'en fait rien. Ses 64e centile en passes vers la surface masquent une incapacité à être décisif dans les trente derniers mètres, là où il doit exister et faire parler ses qualités techniques.

Son indice de performance Data'Scout le classe 41e milieu box-to-box de Ligue 2 avec un score de 49. En mezzala, 43e avec 45. Deux classements qui disent la même chose : un joueur de complément, pas plus.

La physique, le seul argument — et il s'effondre

Le deuxième radar, consacré aux données physiques, assomme définitivement le dossier. Miladinovic est dans les 35e centile pour la distance parcourue, 38e pour la distance à faible intensité, 33e pour les courses à haute intensité. Son nombre de sprints ne dépasse pas le 24e centile. Et son accélération brusque ? 2e centile. Le joueur qui devait imposer un pressing haut et une intensité tranchante est, en réalité, l'un des milieux les moins explosifs du championnat à son poste.

C'est le paradoxe Miladinovic : un joueur que tout le monde décrit comme vif, mais dont les données GPS infirment la réputation. Ses points forts listés par Data'Scout — «fait progresser le ballon par la course», «réussit beaucoup d'accélérations balle au pied» — sonnent creux face à ses 2e centile en accélérations brusques.

Deux ans à l'ASSE, trop peu pour convaincre

En 24 mois sous le maillot vert, Miladinovic n'a jamais enchaîné. Dall'Oglio, Horneland puis Montanier ne lui ont pas fait confiance comme titulaire régulier — 54 minutes de moyenne par match en disent long. Son contrat court jusqu'en juin 2028, mais l'ASSE a désormais les coudées franches en Ligue 2 pour recruter un vrai milieu de terrain avec un tout autre niveau d'exigence.

À 23 ans, Miladinovic a le temps de relancer sa carrière ailleurs. Ses dernières prestations contre Troyes et Rodez où il est clairement impliqué sur des pertes de balle qui ont couté des buts, lui ont fait perdre le peu de crédit qu'il lui restait aux yeux des supporters. Miladinovic et l'ASSE, une histoire faite pour s'arrêter cet été ?