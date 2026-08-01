« Ben Old » risque malheureusement de revenir souvent dans l'actualité de l'ASSE ces prochaines semaines. Victime d'une blessure à la cheville lors du match amical contre Lausanne mercredi, le milieu offensif néo-zélandais a lui-même pris la parole sur LinkedIn pour évoquer son état de santé et les conséquences de ce nouveau coup dur.

Le sort semble s'acharner sur Ben Old. Alors qu'il retrouvait progressivement ses sensations après un retour différé lié à la coupe du monde, le joueur de l'AS Saint-Étienne a été contraint de quitter prématurément ses partenaires après seulement vingt minutes de jeu face à Lausanne.

Sur son compte LinkedIn, l'international néo-zélandais a livré un témoignage particulièrement touchant. « Je me suis tordu la cheville lors d'un tacle. En un instant, mon ligament est déchiré, le reste de ma cheville est en piteux état, et il semble que je serai absent au moins six semaines avant de pouvoir rejouer au football », a-t-il expliqué.

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Une annonce qui constitue évidemment un coup dur pour Ian Cathro et son staff, à une semaine du début de la saison.

Ben Old se livre sur son combat mental

Au-delà de la blessure, c'est surtout la détresse du joueur qui transparaît dans ce long message. Ben Old évoque les nombreuses interrogations qui l'assaillent depuis cet incident.

« Alors que je commençais à retrouver mon élan, que je recommençais à prendre vraiment du plaisir à jouer au football, après tout ce que j'ai traversé la saison dernière et les défis que j'ai surmontés, pourquoi fallait-il que cela arrive maintenant ? »

Le Stéphanois partage également les pensées qui traversent son esprit : la peur de ne pas retrouver sa place, la frustration de voir ses objectifs s'éloigner ou encore la crainte qu'une blessure plus grave soit détectée. Un témoignage rare, sincère et particulièrement humain.

Une longue attente avant le retour

Le joueur de l'ASSE tente néanmoins de conserver un état d'esprit positif. Malgré la déception, il cherche déjà à se projeter vers la suite.

Trois questions occupent désormais son quotidien : « Comment vais-je m'en sortir plus fort ? », « Comment vais-je continuer à trouver de la joie malgré tout ça ? » et « Quel genre de personne est-ce que je veux être pendant et après tout ça ? »

Pour l'heure, Ben Old va devoir s'armer de patience. L'absence annoncée est estimée à six semaines au minimum, mais ce délai pourrait encore évoluer en fonction de l'évolution de sa rééducation.

Source : LinkedIn (Ben Old).