Titulaire pour la première fois depuis son retour de la Coupe du monde, Ben Old n'a disputé que 23 minutes face à Lausanne. Touché à la cheville, le Néo-Zélandais a dû céder sa place. À l'issue de la rencontre, Ian Cathro a évoqué la situation de son joueur.

Le premier succès estival de l'ASSE face à Lausanne (4-0) a été terni par la sortie prématurée de Ben Old. Aligné d'entrée pour retrouver du rythme après ses vacances consécutives à la Coupe du monde, l'international néo-zélandais a quitté ses partenaires dès la 23e minute. João Ferreira l'a remplacé, tandis que le joueur de 23 ans regagnait le banc après avoir été touché à la cheville.

Ian Cathro attend le verdict médical pour Ben Old

Interrogé après la rencontre, Ian Cathro n'a pas caché sa déception de voir son joueur sortir aussi tôt. L'entraîneur stéphanois a rappelé que cette rencontre s'inscrivait avant tout dans la préparation de son groupe.

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"Ce match ne se résume pas réellement au résultat ou à la performance. Il s'inscrit dans une semaine de travail et dans tout ce qu'elle nous a apporté. Le point négatif, c'est malheureusement le choc subi par Ben (Old) à la cheville en première période, qui l'a empêché d'avoir le temps de jeu, le nombre de minutes qu'on avait prévu pour lui. C'est sans doute le seul vrai regret aujourd'hui. On doit faire le point avec le staff médical pour en savoir plus."

Un contretemps avant le dernier match de préparation

Le technicien écossais n'a donc avancé aucun diagnostic dans l'immédiat. L'ASSE doit désormais évaluer la gravité de cette blessure avec son staff médical avant de savoir si Ben Old pourra participer au dernier match de préparation face à Venise.

Ce coup dur intervient alors que le Néo-Zélandais retrouvait progressivement le groupe après son parcours avec sa sélection. Son temps de jeu devait augmenter au fil des rencontres afin de lui permettre d'aborder le début de la saison dans les meilleures conditions.