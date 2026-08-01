L'ASSE affronte Venise pour le dernier match de préparation avant le championnat. Voici le match en direct vidéo ci-dessous.
XI de départ : Larsonneur - Ferreira, Nair, Le Cardinal, Pedro - Csongvai, Bernauer - Boakye, Breum - Duffus, Ballo.
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