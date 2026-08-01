A une semaine de la reprise du championnat, le compte officiel de l’ASSE a partagé un « dump » photos/vidéos révélant les coulisses du séjour stéphanois à Divonne les Bains. Entre travail physique intense, moments de cohésion déjantés et parties de cartes endiablées, plongez au cœur de la vie de groupe des Verts.

Si le terrain reste la priorité absolue lors des stages de pré-saison, la vie de groupe et la création de liens solides en dehors du rectangle vert sont tout aussi cruciales. Du côté de l'ASSE, l'ambiance semble au beau fixe et la complicité bat son plein, comme le témoigne la dernière publication Instagram du club.

Sous la mention "Avant ce dernier match, le dump du stage des Verts !", le community manager stéphanois nous offre un petit florilège en 13 points de la vie du vestiaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs ne s'ennuient pas.

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Poker, ping-pong et bonne humeur au programme de l’ASSE

Parmi les activités phares qui font carburer la cohésion d'équipe, on retrouve la traditionnelle partie de poker entre joueurs de l’ASSE, où jetons et bluff sont de sortie. Côté sport de raquette, le ping-pong semble être devenu une véritable obsession à l'hôtel. De quoi alimenter de belles rivalités internes.

Mais ce n'est pas tout. Le post fait la part belle à l'humour des vestiaires de football, Des moments insolites. Un joueur qui s'essaie à la posture du poirier , un autre surpris dans un slip de bain, ou encore le CM qui concède avec humour que "ces joueurs sont difficiles à gérer ". Une ambiance musicale festive avec l'incontournable "son du stage " qui tourne en boucle pour motiver les troupes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Le travail n'est jamais loin

Que les supporters se rassurent, l'esprit est aussi au travail ! Entre les repas collectifs et la détente, les joueurs de l’ASSE ont enchaîné les séances exigeantes : activation d'avant-match, oppositions engagées et passage obligatoire par la case douche avant de basculer vers les prochaines échéances.

Ce savant mélange de rigueur et de légèreté montre un groupe uni, épanoui et prêt à en découdre pour aborder les rencontres officielles dans les meilleures conditions.