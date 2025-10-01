C’est une première en France, et elle a désormais un parfum de réussite. Les Socios Verts, association de supporters de l’AS Saint-Étienne, viennent de franchir une étape décisive en validant leur entrée officielle au capital du club. Le conseil d’administration de l’ASSE avait déjà donné son feu vert au projet : il ne manquait plus que la levée de fonds nécessaire pour finaliser l’acquisition d’une part cédée par un actionnaire minoritaire. Les Socios ont communiqué sur les chiffres de leur levée de fonds...

Lancée le 19 août dernier, la collecte se voulait avant tout populaire et symbolique : 6 € pour les moins de 18 ans, 19,33 € en référence à la date de fondation du club, 1 976 € pour l’épopée européenne, ou encore une offre entreprise à 420 €, clin d’œil au département de la Loire.

L’objectif fixé était ambitieux : réunir 150 000 € afin de financer l’achat de la part (120 000 €) et couvrir les frais de fonctionnement de l’association. Non seulement il a été atteint, mais il a même été largement dépassé.

Dans un communiqué triomphant, les Socios ont annoncé les chiffres définitifs :

5 450 adhérents mobilisés

197 000 € récoltés, dont 43 000 € issus des adhésions annuelles

154 000 € levés directement pour le projet

Une gestion exemplaire

Autre motif de satisfaction : les frais de fonctionnement, évalués à seulement 3 000 € à ce jour, soit dix fois moins que les prévisions initiales. Un signe fort de rigueur et de transparence, deux valeurs revendiquées par l’association depuis sa création.

Le président des Socios, Jérémy Chatonnier, ne cachait pas sa fierté : « On nous a traités de fous, d’inconscients… mais aujourd’hui, c’est la consécration. On passe de supporters à “suportacteurs”. »

Socios Verts : Un travail collectif impressionnant

Pour en arriver là, les bénévoles ont multiplié les actions : campagnes digitales (mailing, SMS, réseaux sociaux), tractage dans les rues de Saint-Étienne, distribution de flyers, conférence de presse, plus de 750 appels passés lors d’une campagne de phoning, sans oublier une forte présence en ligne avec trois publications quotidiennes sur Facebook, TikTok ou YouTube.

Les prochaines étapes sont déjà fixées : établir un budget prévisionnel, organiser les assemblées générales (AGE et AG) et surtout permettre aux Socios de voter démocratiquement sur l’attribution des fonds restants.