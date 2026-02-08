Ben Old a marqué des points lors de ASSE-Montpellier (1-0). Titulaire et actif, le latéral stéphanois a livré une prestation sérieuse et complète, symbole de sa montée en puissance sous le maillot vert.

L’ASSE avait besoin de certitudes ce samedi soir face à Montpellier. Plusieurs joueurs ont répondu présent, et Ben Old en fait clairement partie. Aligné dans son couloir, le Néo-Zélandais a affiché un visage rassurant, à la fois appliqué, disponible et discipliné. Son match confirme une tendance observée depuis plusieurs semaines : le latéral est à son poste dans ce nouveau rôle et gagne du crédit auprès de son entraîneur. Les chiffres viennent appuyer cette impression visuelle.

Selon SofaScore, Ben Old a touché 79 ballons, réussi 43 passes sur 52 tentées et remporté 10 duels sur 15 disputés. Des statistiques parlantes pour un joueur de couloir, qui traduisent son impact et surtout sa régularité sur l’ensemble de la rencontre.

Ben Old solide et discipliné défensivement

Dans le registre défensif, Ben Old a livré une copie propre. Il a multiplié les allers-retours dans son couloir sans jamais se désorganiser, restant bien placé et rarement pris à défaut. Face à une équipe montpelliéraine qui cherchait à exploiter les côtés, il a su contenir son vis-à-vis, gagner ses duels et couper les lignes de passe. Sa qualité de relance a également permis à l’ASSE de ressortir proprement le ballon.

Offensivement, Ben Old s’est également montré précieux. Il s’est projeté régulièrement, proposant des solutions dans le dos de la défense adverse et étirant le bloc montpelliérain par ses montées. Il a tenté, il a osé, et il s’est même procuré une belle occasion de but avec un centre-tir dangereux qu’il n’a toutefois pas su convertir. C’est là que se situe encore sa principale marge de progression. Le latéral devra désormais se montrer plus décisif, que ce soit par la passe ou par le but.

Son activité est indéniablement utile au collectif, mais elle devra se traduire plus concrètement dans les statistiques. Malgré tout, sa prestation face à Montpellier est très encourageante. Elle lui permet de prendre de l’avance sur son concurrent Ebenezer Annan dans la hiérarchie actuelle. Surtout, ce match va conforter les premières idées de Philippe Montanier. Le nouveau coach observe, analyse et valorise les joueurs fiables. Ben Old a envoyé un message clair : il est prêt et entend bien s’installer durablement dans le onze stéphanois.