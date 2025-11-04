Discret cette saison sous le maillot de l’ASSE, Ben Old a été retenu par le sélectionneur néo-zélandais Darren Bazeley pour la tournée de novembre aux États-Unis. Le milieu offensif manquera donc le match de Coupe de France face à Quetigny.

Auteur d’un début de saison prometteur (passeur et buteur lors de la première journée de Ligue 2) Ben Old s’est progressivement effacé dans la rotation de l’effectif stéphanois. En trois mois, le Néo-Zélandais n’a cumulé que 203 minutes de jeu hors temps additionnel, sans parvenir à retrouver le rendement affiché à Laval en ouverture du championnat.

Malgré ce faible temps de jeu, le sélectionneur Darren Bazeley a choisi de lui renouveler sa confiance pour la double confrontation amicale face à la Colombie (15 novembre, Miami) et à l’Équateur (18 novembre, New York). Le numéro 11 des Verts figure dans la liste des 23 joueurs convoqués pour ce rassemblement qui s’inscrit dans la préparation de la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde 2026.

Le technicien britannique a justifié ses choix en évoquant la continuité du travail entamé avec son groupe et la volonté d’affronter des adversaires de haut niveau. « Ces matchs contre des équipes sud-américaines sont une excellente opportunité pour nous de progresser », a déclaré Bazeley, cité par la fédération néo-zélandaise.

Un Kiwi vert déjà expérimenté

À 22 ans, Ben Old compte déjà 18 sélections avec les All Whites (1 but). Appelé régulièrement depuis 2023, il fait partie des jeunes cadres de la sélection et reste un élément apprécié pour sa polyvalence offensive et sa qualité de percussion. Cette nouvelle convocation, face à deux nations classées dans le Top 25 mondial, témoigne de la confiance de son sélectionneur malgré un contexte club moins favorable.

Du côté de l’ASSE, cette sélection tombe en pleine trêve internationale et privera donc le staff d’Eirik Horneland d’un joueur offensif supplémentaire pour le match de Coupe de France contre Quetigny (R2), prévu le même week-end.

Une opportunité à saisir pour Ben old

Ce déplacement aux États-Unis représente une nouvelle chance pour Ben Old de retrouver du rythme et de la confiance avant son retour dans le Forez. En concurrence avec des profils expérimentés à Saint-Étienne, l’international néo-zélandais aura à cœur de profiter de ces rencontres pour rappeler qu’il reste une option crédible dans le couloir gauche des Verts.

Un bon rendement avec les All Whites pourrait relancer sa dynamique avant la reprise du championnat de Ligue 2, où l’ASSE aura besoin de toutes ses forces pour rester dans la course à la montée.