Privée de ses supporters, l’ASSE a subi la loi du Red Star (2-1) après un début de match cauchemardesque. Une soirée frustrante pour les hommes d’Eirik Horneland, plombés par leurs erreurs défensives malgré la réaction de Davitashvili. La communication du club retrace la semaine de match avec celui contre Pau et contre le Red Star : deux salles, deux ambiances !

Pour la seconde fois cette saison, les Verts voyageaient sans leurs supporters. Après Montpellier, c’est à Saint-Ouen que les fidèles de l’ASSE ont été privés de déplacement. Une interdiction qui fait suite au boycott annoncé des groupes de supporters, protestant contre la taille réduite du parcage visiteurs. Sans le soutien de leurs fans, les Stéphanois devaient compter sur eux-mêmes pour prolonger leur belle série… mais la soirée a rapidement tourné court.

Un début de match catastrophique pour l’ASSE

Il n’aura fallu que 34 secondes pour que la rencontre bascule. Sur un ballon anodin, Ferreira manque son intervention et offre un face-à-face à Durand, qui ajuste parfaitement Larsonneur d’un tir précis dans le petit filet opposé. Cueillie à froid, l’ASSE est menée dès la première minute.

Les hommes d’Horneland essaient alors de réagir. Sur un corner de Tardieu, Ferreira tente de se rattraper mais voit son coup de tête sauvé sur la ligne par Haag (14e). Malgré quelques situations, les Verts peinent à enchaîner les passes face à un bloc audonien bien en place. Et comme souvent dans ce genre de match, l’efficacité fait la différence : à la 31e minute, Sylla déborde Nadé et centre fort devant le but, Durand surgit encore pour inscrire un doublé.

Deux tirs, deux buts. Réaliste, le Red Star punit les largesses défensives stéphanoises, tandis que l’attaque, emmenée par Cardona et Khaoui, reste muette avant la pause.

Davitashvili entretient l’espoir… en vain

De retour des vestiaires, l’ASSE tente de se révolter. L’intensité monte d’un cran, mais la justesse fait toujours défaut. Khaoui a l’occasion de réduire le score sur penalty, mais son tir est repoussé par Poussin, et son but dans la foulée est logiquement refusé pour hors-jeu (63e).

Heureusement, Zuriko Davitashvili redonne de l’espoir à la 71e minute. Sur un coup franc astucieux, le Géorgien glisse le ballon au ras du sol pour tromper Poussin. L’ASSE revient à 2-1 et se relance.

Les Verts poussent, Horneland tente tout, mais le Red Star tient bon. Malgré une fin de match plus animée, les Stéphanois s’inclinent logiquement, victimes de leur entame manquée et de leur manque de réalisme.