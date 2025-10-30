C’est désormais officiel : l’AS Saint-Étienne (ASSE) se déplacera sur la pelouse de l’AS Quetigny (Régional 2) pour le 7e tour de la Coupe de France. La réserve déposée par Garchizy a été jugée irrecevable.

Le flou est levé ! L’AS Quetigny sera bien l’adversaire des Verts au 7e tour de la Coupe de France, prévu le week-end du 15-16 novembre. Un verdict attendu par l'ASSE, après un imbroglio autour de la rencontre du 6e tour entre Quetigny (R2) et Garchizy (R1).

Fin du suspense : cap sur Quetigny pour les Verts

Si les Côte-d’Oriens s’étaient imposés 3-0 sur le terrain, une réserve technique déposée par Garchizy était venue semer le doute sur leur qualification. Le club nivernais contestait le nombre de mutations alignées par son adversaire.

Mais la commission compétente a rendu son verdict ce mercredi : la réserve n’est pas recevable, confirmant la victoire de Quetigny et sa qualification pour affronter l’ASSE.

Un match sur fond de polémique

Au-delà de la question administrative, la rencontre entre Garchizy et Quetigny avait été marquée par des incidents graves en tribunes. Propos homophobes, insultes misogynes envers l’arbitre et atmosphère électrique avaient entaché la fête du football amateur.

Des signalements ont été transmis aux instances compétentes, mais cela n’a pas eu d’impact direct sur le sort sportif du match. Le score reste validé, et l’AS Quetigny accueillera les Verts pour l’un des chocs les plus attendus de son histoire.

Quetigny – ASSE : un duel inédit

Pour l’AS Saint-Étienne, ce déplacement chez un club de Régional 2 s’annonce piégeux. Le club amateur, en pleine dynamique, aura à cœur de créer l’exploit face à une formation professionnelle. De leur côté, les Verts devront éviter le piège et assumer leur statut.

Ce match aura lieu le week-end du 15-16 novembre, sur le terrain de Quetigny, avec un engouement populaire déjà bien palpable en Côte-d’Or.

