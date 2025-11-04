Avec l’arrivée de Muriel Nguyen à la préfecture de la Loire, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne (ASSE) comptent bien renouer un dialogue constructif autour des enjeux de sécurité et de supportérisme. Une page pourrait se tourner après le passage très contesté d’Alexandre Rochatte.

Nommé en janvier 2023, Alexandre Rochatte aura laissé une empreinte durable et largement négative auprès des supporters stéphanois. Son nom reste associé à une série d’arrêtés préfectoraux perçus comme hostiles à la vie en tribune : restrictions de déplacements, huis clos, interdictions diverses… Le climat s’était considérablement tendu autour de Geoffroy-Guichard, au point que le ministère de l’Intérieur a envisagé, en 2024, la dissolution des Magic Fans et des Green Angels.

Des relations sous tension avec le précédent préfet

Si cette tentative de dissolution n’a pas abouti, elle a marqué un tournant : pour la première fois, les kops stéphanois n’étaient plus seulement visés par des mesures ponctuelles, mais par une stratégie sécuritaire globale, initiée au plus haut niveau. Pour beaucoup, Rochatte était devenu un symbole de cette dérive et n'était pas irréprochable. Son départ ouvre donc un nouveau cycle.

L’ASSE multiplie les signaux d’ouverture avec Muriel Nguyen

Les dirigeants de l’ASSE ne semblent pas s'y tromper. Depuis l’annonce de la nomination de Muriel Nguyen, la direction échange avec la nouvelle préfète. Hussein Fahmy, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem ont notamment reçu la représentante de l’État au centre sportif Robert-Herbin. Une visite guidée des installations administratives, sportives et médicales a été organisée, suivie d’échanges sur plusieurs thèmes majeurs pour l’avenir du club.

Communication de la Préfecture

La préfecture de la Loire s'en est félicitée ce mardi :

"Dans la continuité des échanges avec les dirigeants de l'ASSE, dont Hussein Fahmy, et après avoir visité le stade et assisté au match face à Guingamp, le 27 septembre, Muriel Nguyen a rencontré Jean-Francois Soucasse, Directeur Général du club, et Samuel Rustem, Directeur Général Adjoint. La préfète a pu visiter les infrastructures administratives, sportives et médicales du Centre sportif #RobertHerbin. Un lieu d'accueil des jeunes du club, d'organisation pour le staff technique et de management.

L’occasion d'échanger sur la formation des jeunes footballeurs au-delà de l'aspect sportif, avec un accent mis sur la formation des futurs citoyens. Parmi les autres sujets abordés, les aménagements aux abords et à l'intérieur du stade pour permettre aux services de l’État et au club de garantir la sécurité de tous. Mais aussi le supportérisme pour renforcer la stratégie coordonnée entre l’État et le club afin de prévenir et lutter contre les violences et les actes de délinquances qui pourraient se dérouler au stade #GeoffroyGuichard."

Source : Préfecture de la Loire