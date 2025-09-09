Qualifié avec sa sélection pour la trêve internationale, Dylan Batubinsika espère mener la RD Congo vers la Coupe du Monde 2026. Après un match face au Soudan du Sud ce 5 septembre, les Léopards s’apprêtent à défier le Sénégal ce lundi à 18h.

Mis à l’écart du groupe professionnel depuis la reprise, Dylan Batubinsika vit un début de saison compliqué avec l’ASSE. Non convoqué par Eirik Horneland, le défenseur central ne figure plus dans les plans du technicien norvégien. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt lors du mercato estival, mais aucun départ ne s’est concrétisé. À l’heure actuelle, il reste un joueur des Verts.

Un contexte compliqué pour Batubinsika

Dans ce contexte difficile, son retour en sélection nationale apparaît comme une opportunité de se relancer, loin des tensions stéphanoises. Appelé pour disputer deux rencontres importantes avec la RDC, face au Soudan du Sud puis au Sénégal, Batubinsika pourrait retrouver du rythme et de la confiance.

La première rencontre, face au Soudan du Sud, a eu lieu ce jeudi 5 septembre et a débouché sur une belle victoire 4-1 des congolais. Elle a servi de rampe de lancement avant un choc attendu contre le Sénégal, aujourd'hui à 18h.

Resumé de la rencontre

Lors de ce match intense entre la République Démocratique du Congo et le Sénégal, le spectacle a tenu toutes ses promesses. Dylan Batubinsika était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. La RDC a commencé fort en première mi-temps avec deux buts rapides : d’abord Cédric Bakambu à la 26e minute, servi par Sadiki, puis Yoane Wissa à la 33e sur une passe de Bakambu, offrant un avantage de 2-0. Cependant, le Sénégal a réagi avant la pause grâce à un but de Pape Gueye à la 39e minute.

En seconde période, les Lions de la Teranga ont renversé la situation : Nicolas Jackson a égalisé à la 53e minute, puis Pape Matar Sarr a inscrit le troisième but à la 87e minute, scellant la victoire 3-2. Malgré plusieurs changements opérés par les deux entraîneurs, les Congolais n’ont pas réussi à inverser la tendance. Ce match démontre la résilience du Sénégal et laisse des regrets à la RDC, qui avait pourtant bien entamé la rencontre.

Les congolais finissent donc deuxième (16 points) du classement derrière leurs adversaires du jour (18 points).