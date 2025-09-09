Strahinja Stojković, jeune latéral de l’AS Saint-Étienne, a rejoint la sélection serbe U19 pour participer au tournoi international "Stevan Ćele Vilotić". Une belle opportunité de progression pour le joueur formé à l'Étoile Rouge.

Du 4 au 9 septembre, la Serbie U19 dispute le tournoi "Stevan Ćele Vilotić". C'est un rendez-vous traditionnel du football de jeunes. À quelques semaines du premier tour qualificatif pour l’Euro 2026 U19, cette compétition sert de répétition. Elle est une véritable grandeur nature pour les nations engagées.

Gordan Petri, le sélectionneur serbe, a convoqué 24 joueurs pour cette édition. Strahinja Stojković est parmi eux. Arrivé à l’ASSE début août, le défenseur droit de 18 ans poursuit ainsi son développement à l’échelle internationale. Il est déjà fort de plusieurs sélections dans cette catégorie.

Dernier test face au Portugal pour la Serbie U19

Après avoir pris part à cette compétition pour affronter le Monténégro (victoire 4-0) puis la Hongrie (victoire 3-1), la Serbie conclut cette trêve internationale par un match amical ce lundi 9 septembre face au Portugal à Subotica (17h00). Un adversaire réputé dans les catégories de jeunes. Cela offrira un ultime test exigeant pour les hommes de Gordan Petri.

Ce dernier match permettra au staff serbe de tirer un bilan global sur les forces en présence. Pour Stojković, c’est une occasion supplémentaire de s’illustrer et de continuer à engranger de l’expérience, lui qui découvre progressivement le haut niveau international tout en s’adaptant à l’exigence du projet de l’ASSE.

Résumé de la rencontre de Stojković

Stojković débute la rencontre en tant que titulaire. Le match s’emballe très vite pour la Serbie, qui prend le large avec un premier but inscrit dès la 7e minute de jeu. Les coéquipiers du Stéphanois poursuivent sur leur lancée avec un second but à la 21e. Le festival ne s’arrête pas là, avec deux nouvelles réalisations aux 25e et 28e minutes. Après seulement une demi-heure, le score affiche déjà 4-0. Le match semble alors plié.

Mais les Portugais sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Ils réduisent l’écart en fin de première période avec deux buts coup sur coup, avant de revenir totalement dans la partie grâce à deux autres réalisations aux 48e et 49e minutes. La Serbie, assommée, voit son avantage fondre comme neige au soleil : 4-4.

Les Serbes trouvent pourtant les ressources pour reprendre les devants à la 72e minute (5-4), mais le Portugal égalise une nouvelle fois à la 85e (5-5). Dans une fin de match totalement folle, les Serbes marquent un sixième but, 6-5. Un véritable feu d’artifice offensif !

Solide dans le jeu, Stojković n’a cependant été impliqué sur aucun des buts, qu’ils soient serbes ou portugais.

La Serbie U19 termine donc cette trêve internationale sur un match spectaculaire et avec une troisième victoire consécutive. Trois rencontres les attendent en novembre face à Gibraltar (12/11), la Géorgie (15/11) et la Croatie (18/11), dans le cadre des qualifications pour l’Euro U19. D’ici là, Stojković va regagner le Forez, où d'autres échéances importantes l’attendent avec l’ASSE.