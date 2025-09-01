Le mercato estival 2025 vit ses dernières heures en France. L'un des objectifs de la journée côté stéphanois est d'avancer sur le dégraissage. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, qui s'entraînent à l'écart du groupe professionnel depuis plusieurs semaines, sont toujours poussés vers la sortie. Le défenseur central arrivé il y a deux ans est en discussions avec Kocaelispor mais n'est pas encore assuré de signer en Turquie.

Après avoir été sollicité en Grèce, en Israël ou encore dans les pays du Golfe, Dylan Batubinsika n'a jamais pu trouver un point de chute jusqu'à présent. Pourtant, le temps presse pour le joueur formé au PSG. Sa priorité est de rester compétitif afin de continuer à être sélectionné avec la République démocratique du Congo, qui a de bonnes chances de disputer la prochaine Coupe du monde.

Kocealispor accélère sur Nyamsi

Ces dernières semaines, Batubinsika fait l'objet d'un intérêt très prononcé de Kocaelispor. Le club turc a même déjà trouvé un accord contractuel avec le défenseur central. Toutefois, l'écurie de SüperLig ne parvient pour le moment pas à s'entendre avec l'ASSE. De plus, le club stéphanois comme Batubinsika sont dans l'optique d'attendre ce soir 20h avant d'envisager plus sérieusement une signature en Turquie, où le mercato ferme le 12 septembre. De quoi étudier toutes les options d'ici la fermeture du marché des transferts européen, comme expliqué sur le site la semaine dernière.

Mais Kocaelispor étudie dans le même temps d'autres pistes dont celle menant à Gerzino Nyamsi, selon Nokta Gazetesi. Le défenseur central du Lokomotiv Moscou serait même devenu la priorité si le deal s'avérait être faisable. Si Batubinsika et l'ASSE temporisent, il faudra donc faire attention à ne pas voir la piste Kocaelispor tomber complètement à l'eau...

Pour rappel, les Verts espèrent récupérer 750 000 euros pour Batubinsika. Mais une offre au rabais pourrait être acceptée au vu de l'imminence de la clôture du marché.