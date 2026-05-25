Ben Old est incertain pour la double confrontation en barrages face à l’OGC Nice. Une situation qui devrait pousser Montanier à ne pas le faire commencer pour ASSE-Nice. Voici les trois solutions pour pallier une absence du Néo-Zélandais.

À quelques jours du barrage décisif face à l’OGC Nice, l’ASSE vient de connaître une incertitude qui pourrait le forcer à repenser ses plans. Titulaire depuis de nombreux mois, Ben Old est touché aux ischios. Philippe Montanier s'est exprimé sur la situation : "Ben Old est incertain, parce qu’il a été touché aux ischios après le match de Rodez. Ça va plutôt bien. Et comme on fait un dernier petit réveil musculaire demain matin, on décidera à ce moment-là.

L’ailier, repositionné latéral gauche depuis début décembre, n’est pas sorti du onze titulaire depuis Dunkerque, il avait remplacé Ebenezer Annan, blessé. Depuis le Ghanéen n’est jamais parvenu à retrouver le onze.

Un nouveau coup dur pour l’ASSE ?

Pour Philippe Montanier, pas simple d'anticiper et on voit mal le technicien prendre le risque jusqu'au bout avec son joueur. Il a anticipé en convoquant 22 joueurs dans son groupe. Pour rappel, le Néo-Zélandais s’était confortablement installé à ce poste d’arrière gauche. Ben Old a débuté les vingt dernières rencontres de l’ASSE en tant que latéral/piston sur le couloir gauche.

Philippe Montanier pourrait être obliger de changer de solution à gauche pour la première fois de son mandat d’entraîneur des Verts. Quelles options ?

Ebenezer Annan de retour dans le onze de l’ASSE ?

Pour remplacer Ben Old, le seul latéral gauche de métier dans l’effectif stéphanois se nomme Ebenezer Annan. L’ancien joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade pourrait être un choix logique pour Philippe Montanier.

Cependant, le latéral ghanéen n’a joué que 58 minutes avec les Verts depuis sa blessure, le 6 décembre à Dunkerque. À ce stade de la saison, le coach de l’ASSE a besoin d’un joueur qui est prêt physiquement pour cette double confrontation.

Trop peu utilisé pour avoir du rythme pour enchaîner deux matchs en trois jours, Ebenezer Annan ne semble pas être l’option numéro 1, malgré qu’il soit un latéral gauche de métier.

Dennis Appiah coulisse à l’opposé ?

Latéral droit de métier, Dennis Appiah pourrait être une option pour jouer de l’autre côté. L’ancien canari a déjà évolué à plusieurs reprises sur ce couloir gauche à l’ASSE (dace à Grenoble lors de la première journée de Ligue 2 2023-2024 ou encore face à l’OM en Coupe de France la saison passée).

Si ce n’est pas son poste de prédilection, Dennis Appiah peut dépanner dans ce rôle. L’ancien monégasque y a joué à plusieurs reprises durant sa carrière et ne découvrirait pas le poste.

En l’absence de Ben Old, le numéro 8 de l’ASSE serait une option crédible pour débuter en tant qu’arrière gauche. D’autant plus qu’il fait partie des joueurs les plus expérimentés de l’effectif ligérien. Dans ce genre de rendez-vous décisif pour une place en Ligue 1, de l’expérience ne serait pas de refus pour Philippe Montanier.

Nadé de retour dans l’Axe, Bernauer décalé ?

Une troisième solution s’offre à l’ASSE. Blessé début août, Maxime Bernauer, défenseur central polyvalent avait fait son retour face à Grenoble, à la fin de ce même mois.

Une semaine avant le retour de l’ancien rennais, Ebenezer Annan, titulaire en début de saison, s’était blessé à Boulogne. Eirik Horneland avait donc désigné Maxime Bernauer en tant que latéral gauche pour les trois rencontres qui ont suivi son retour.

Le défenseur recruté définitivement par l’ASSE l’été dernier pourrait retrouver ce poste dans cette double confrontation. De retour à la compétition fin avril, Maxime Bernauer à retrouvé le onze début Mai à Rodez. Auteur de trois matchs convaincants depuis ce retour, Philippe Montanier pourrait le décaler à gauche face à Nice.

ASSE : "Bernauer ? Il doit etre Robin et non Batman pour performer"

Ce choix permettrait alors à Mickaël Nadé de retrouver une place dans la charnière centrale des Verts après avoir été mis sur le banc par l’ancien rennais lors des deux dernières sorties stéphanoises.

Quoiqu’il arrive, Philippe Montanier devra trancher en cas d’absence confirmée de Ben Old ce mardi voire vendredi. L’ancien entraîneur de la Real Sociedad possède trois solutions pour remplacer le néo-zélandais. Au coach de l’ASSE de faire le meilleur choix pour amener l’ASSE vers son objectif de Ligue 1.