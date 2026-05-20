ASSE : Maxime Bernauer a livré son meilleur match sous le maillot vert face à Rodez. Un constat qui a surpris jusqu'à ses détracteurs les plus convaincus. Timothée Maymon, chroniqueur au Sainté Night Club, ne s'en cache pas : il n'a jamais été fan du défenseur central stéphanois. Mais il a dû se rendre à l'évidence. Et sa réflexion va plus loin qu'un simple satisfecit d'après-match.

Maubleu, Bernauer : Réactions des joueurs après la qualification des Verts

Timothée Maymon (Ligue 1+) : "Je ne suis pas du tout fan de Bernauer. Je trouve que de ce que j'ai vu de lui depuis qu'il est à Saint-Étienne, il ne m'inspire aucune confiance, aucun calme, aucune sérénité. Tout le monde me dit « ouais mais à la relance" mais c'est pas Beckenbauer non plus hein. Donc pour moi c'est un joueur très moyen. Et là il m'a agréablement surpris, il m'a fait mentir face à Rodez. Ça a été le plus investi. Je l'ai même trouvé plutôt bon dans les duels et à l'impact. Alors que c'est évidemment avec le physique qu'il n'a pas forcément son point fort. Si on a un Bernauer comme ça sur les deux matchs qui viennent, je signe tout de suite.

Je l'ai trouvé aussi bon à la relance cette fois. Là-dessus, je le trouve un peu surcoté. Il y a une certaine forme de mansuétude : à chaque fois que je dis « non mais regarde, dans les duels il est bidon », on me répond « oui mais à la relance ». Bon..,là je l'ai trouvé plutôt bon de partout. Donc oui, pour moi c'est son meilleur match. Son meilleur match qui arrive au meilleur moment."

ASSE : Bernauer a besoin d'être accompagné

Timothée Maymon (Ligue 1+) : "Quant à la charnière, sur Bernauer, il y a une réflexion qui m'est venue en écoutant ce qu'il se disait. J'ai toujours pensé, et ça s'est souvent concrétisé, qu'il y a des joueurs qui, dans une charnière de défense centrale, ne sont pas faits pour être des leaders, et qui ne sont bons que quand, à côté d'eux, ils ont un leader.

Souvenez-vous de Bayal Sall : ça n'a pas toujours été un défenseur modèle, il faisait des bourdes. Et puis Bayal avec Marchal, ça marchait bien. Marchal - Ciani, ça marchait bien. Et puis Ciani, quand on l'a mis leader de défense, ça ne marchait pas.

Bernauer, on l'a peut-être mis leader de défense alors qu'il ne l'est pas. Et peut-être qu'il est meilleur avec un Le Cardinal à côté de lui. Peut-être qu'il a besoin d'un mec à côté de lui, plus serein, avec plus de bouteille, avec plus de métier, plus de sang-froid, pour être libéré de cette pression. Peut-être aussi libéré un peu de cette charge de la fameuse relance, puisque c'est sa spécialité.

Peut-être qu'il est fait pour être Robin et pas Batman. Que Batman, c'est peut-être Le Cardinal, et que lui il est peut-être bon en Robin, à ses côtés."



Source : Sainté Night Club