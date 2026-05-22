Dante disputera ses trois derniers matchs de carrière contre Lens vendredi, puis contre l'ASSE lundi et vendredi prochain. Le capitaine brésilien de l'OGC Nice a pris la parole en conférence de presse avec sérénité et sa grande expérience.

Dante : « Quoi qu'il arrive vendredi, les deux matchs contre l'ASSE sont aussi des finales »

C'est la déclaration qui doit retenir l'attention stéphanoise. Dante a voulu couper court à toute idée que la finale de Coupe de France pourrait impacter mentalement Nice avant les barrages, dans un sens comme dans l'autre : « Quoi qu'il arrive demain, les deux autres matchs sont aussi deux finales. Il n'y a aucun résultat qui va nous impacter sur notre investissement, sur notre confiance, sur notre état d'esprit et sur notre prise de conscience par rapport à l'importance des deux derniers matchs face à l'ASSE. Parce que même si on gagne et qu'on devient euphorique, ce n'est pas un bon état d'esprit non plus. »

Un message d'équilibre et de maturité. Dante dit en substance que Nice ne se présentera pas à Geoffroy-Guichard brisé par une défaite ni euphorique après une victoire. Il se présentera concentré.

La frustration de Metz transformée en carburant

Dante ne nie pas la douleur du nul contre Metz et de la bascule en barragiste. Il la reconnaît: « Il y a un sentiment de frustration après le nul face à Metz, ça c'est clair. Je pense que la finale peut nous donner d'autres lumières parce qu'on peut gagner un titre. Pour le club, c'est très important, pour les supporters, pour les gens qui travaillent et aussi pour les joueurs. La perspective doit être positive. »

Et il dessine la trajectoire mentale qu'il attend de son groupe : « Comme on dit, il faut toujours regarder le côté positif des choses. Quand on s'est réveillé, on s'est dit : demain on va jouer une finale, c'est magnifique, c'est incroyable. Beaucoup de joueurs n'ont pas eu cette occasion dans leur carrière. »

Dante : « Même si la saison a été difficile, cette finale se joue à 100% »

Dante a tenu à replacer la finale dans son contexte sans minimiser les difficultés de la saison : « Il y a 4 ans, on a fini 5e et on a fait une très belle saison. Cette année, on fait une saison loin de nos objectifs, très loin même. Mais ça reste un match où il faut le prendre avec 100% de conviction. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avons fait pour. »

La nuance est importante. Dante ne prétend pas que Nice a bien joué cette saison. Il dit que le club mérite sa place en finale par son parcours en Coupe, et qu'à ce titre, le match contre Lens sera joué à fond. Pas de calcul, pas de gestion. A confirmer...

Les trois derniers matchs d'une carrière : « Je n'ai pas le droit à l'émotion »

Dante termine sa carrière dans trois matchs. Il aurait pu s'appesantir sur cette réalité. Ce n'est pas le cas : « Ça me fait même oublier que dans trois matchs ce sera fini parce que ça m'amènerait beaucoup d'émotions, et ça, je ne me donne pas le droit de l'avoir pour l'instant. Il faut que je me concentre à être 100% performant, 100% concentré dans la tâche, dans la mission que nous avons. »

Et il laisse entrevoir ce que représenterait un scénario parfait pour lui : « Si on finit avec la Coupe de France et le maintien, ça va être quelque chose d'énorme. C'est ça mon objectif aujourd'hui. Bien sûr que ça va me provoquer de grandes émotions. Mais au-delà de parler des émotions, moi je suis plutôt pour être dans la raison. Il faut être concentré à chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match. »

Source : Conférence de presse OGC Nice