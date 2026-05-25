Le Chaudron sera plein à craquer ce mardi soir ! Après l’interdiction de déplacement des supporters niçois et l’ouverture du parcage visiteurs aux Stéphanois, l’ASSE va évoluer devant près de 40 000 supporters face à l’OGC Nice pour le barrage aller d’accession à la Ligue 1.

Ce mardi 26 mai, l’ASSE accueillera Nice pour la première manche des barrages, dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent. La billetterie, ouverte depuis plusieurs jours, avait déjà été prise d’assaut par les supporters stéphanois. Mais ces dernières minutes ont permis de sceller définitivement le sort de cette affiche. Le stade sera entièrement à guichets fermés.

Dimanche dernier, les supporters stéphanois avaient officiellement été fixés sur leur dernier adversaire de la saison. Pour le dernier match de l’ASSE à domicile en 2025-2026, Nice viendra dans le Chaudron lors du barrage aller. Les Aiglons ont terminé à la seizième place de Ligue 1 et tenteront de sauver leur place dans l’élite au terme de cette double confrontation.

Vainqueure de Rodez lors du second match de play-offs, l’ASSE s’est offert une nouvelle campagne de barrages. Deux ans après avoir battu Metz lors de sa dernière montée en Ligue 1, le club stéphanois espère revivre un scénario similaire. Plusieurs joueurs de l’effectif ont déjà connu ce type de rendez-vous et devront s’appuyer sur cette expérience.

Le parcage visiteurs désormais ouvert aux Stéphanois

Ce lundi, L’Équipe annonçait déjà que plus de 20 000 abonnés avaient réservé leur place dès l’ouverture de la billetterie. Les places restantes avaient ensuite été rapidement écoulées.

Mais la dernière information a définitivement fait exploser les compteurs. Après l’interdiction officielle de déplacement des supporters niçois et le huis clos annoncé à l’Allianz Riviera pour le match retour, l’ASSE a obtenu l’autorisation d’ouvrir le parcage visiteurs à la vente pour ses propres supporters. Vous pouvez réserver en cliquant juste ici.

Résultat. Les dernières places disponibles vont trouver preneur en quelques minutes. Geoffroy-Guichard affichera donc complet avec près de 40 000 supporters. Lors de la dernière journée de Ligue 2 face à Amiens, l'ouverture du parcage avait permis d'atteindre les 39 772 supporters.

Un Chaudron bouillant pour pousser l'ASSE

Comme lors des précédentes rencontres disputées à domicile, les Verts pourront compter sur une ambiance exceptionnelle. Depuis le retour du Kop Sud après son huis clos, Geoffroy-Guichard ne désemplit plus. Il s’impose comme un véritable atout dans cette fin de saison.

Face à une équipe niçoise également sous pression, l’ASSE sait que l’appui du public pourrait peser très lourd dans cette première manche. L’objectif sera clair, prendre une option avant le déplacement sur la Côte d’Azur vendredi soir.