À une semaine du barrage aller à Geoffroy-Guichard, l'OGC Nice vit une semaine de tous les dangers. Finale de Coupe de France contre Lens vendredi, supporters en guerre contre leurs propres joueurs, huis clos probable au retour : le contexte niçois n'a jamais été aussi explosif avant une échéance aussi décisive.

Nice : Avant d'affronter l'ASSE, rien ne va plus du côté chez les Aiglons

Nice : Une équipe B vendredi ? Puel pourrait ménager ses troupes

La question se pose sérieusement du côté de l'Allianz Riviera. Claude Puel pourrait choisir de présenter un onze remanié pour Nice face à Lens vendredi soir au Stade de France, quatre jours seulement avant le barrage aller à Geoffroy-Guichard. Avec un barrage retour programmé trois jours après Saint-Étienne, l'enchaînement est brutal pour des organismes déjà vidés par une saison marathon incluant l'Europa League.

Faire tourner massivement face au vice-champion lensois dans une enceinte acquise aux couleurs sang et or, dans un stade largement hostile, serait un pari risqué sportivement. Mais aligner les cadres et les exposer à une déculottée potentielle trois jours avant d'aller à Geoffroy-Guichard le serait tout autant. Puel n'est plus à une péripétie près cette saison. Le choix de l'équipe bis en finale de Coupe de France est une option que le staff de Nice étudierait sérieusement.

Le huis clos, une punition que les joueurs appellent de leurs vœux

L'information est aussi révélatrice qu'elle est accablante pour le club azuréen. En privé, plusieurs joueurs niçois et leur entourage ne cacheraient pas leur soulagement à l'idée de jouer le barrage retour dans un stade vide. Plutôt affronter l'ASSE sans public que de retrouver des tribunes hostiles dans un climat de défiance totale.

Il faut dire que la relation entre le vestiaire niçois et ses supporters a atteint un point de rupture rarement vu à Nice. En décembre, le kop avait boycotté l'Allianz Riviera pendant un mois entier. Les joueurs Boga et Moffi avaient été molestés par des supporters, un épisode que le club avait tenté d'étouffer. Dimanche face à Metz, l'histoire s'est répétée : des « On est en Ligue 2 » scandés par la Populaire Sud, des « olé » à la 64e minute quand le lanterne rouge promenait le ballon face aux Azuréens, et une ironique acclamation collective de « Kevin Carlos ! Kevin Carlos ! » au moment de l'entrée de l'attaquant espagnol, auteur de zéro but en championnat depuis son arrivée l'été dernier.

Un contexte qui profite directement à l'ASSE

Pour l'ASSE et Philippe Montanier, ces informations parlent. Affronter une équipe dont les propres joueurs redoutent leur public, qui pourrait aligner une équipe bis en finale vendredi, et qui enchaînerait trois matchs en six jours avec des organismes épuisés : le tableau niçois est favorable aux Verts.

Montanier a prévenu de ne pas miser sur les faiblesses adverses. Mais certains scénarios s'imposent d'eux-mêmes. Le Chaudron le 26 mai, plein et bouillant, contre un adversaire fracturé de l'intérieur : l'ASSE n'aura pas souvent eu une meilleure opportunité de faire basculer un barrage en sa faveur dès le match aller. ASSE - Nice : Rdv le mardi 26 mai.

Source : L'Equipe