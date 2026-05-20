Parti libre après ne pas avoir été conservé par l’ASSE, Louis Mouton a réalisé une saison pleine du côté du Maine et Loire, en Ligue 1. Le natif de Saint-Priest-en-Jarez a cependant vécu un véritable coup dur face à Strasbourg. L'ancien Vert s'est blessé lors de l'avant-dernière journée de championnat.

Après avoir joué vingt-quatre matchs en ligue avec l’ASSE la saison passée, Louis Mouton a quitté son club formateur, libre de tout contrat, l’été dernier. Le joueur originaire de la Loire a alors rebondi à Angers. Il est venu renforcer une équipe qui n’a pas dépensé le moindre centime dans son mercato, l’été dernier.

Louis Mouton s’impose loin de l’ASSE

Cette saison, les hommes d’Alexandre Dujeux se sont maintenus en Ligue 1 avec trente-six points. Soit quatre de plus que l’OGC Nice, barragiste. L’ancien joueur des Verts s’est d’ailleurs rapidement fait une place au sein de l’effectif angevin.

Si ses débuts officiels ont été ternis par un carton rouge direct lors de la victoire 1-0 du SCO face au Paris FC, dès la première journée, Louis Mouton a de suite retrouvé une place de titulaire à son retour. Le Mounard de naissance a disputé les trente-deux matchs de Ligue 1 où il était disponible. Le jeune milieu de 23 ans était également titulaire lors deux matchs de Coupe de France joués par le SCO.

Avec vingt-quatre titularisations dans l’élite, le jeune milieu de terrain formé à l’ASSE a continué sa progression au sein d’un club qui souhaite se stabiliser dans l’élite.

Une grave blessure pour Louis Mouton

Le dimanche 3 mai, Strasbourg se déplaçait à Angers lors de la 33ᵉ journée de Ligue 1. Après trois matchs où il avait débuté sur le banc, Louis Mouton retrouvait une place de titulaire dans l’entrejeu angevin. Aux alentours de l’heure de jeu, l’ancien milieu du Pau FC s’est blessé seul au genou. Il a dû être évacué sur civière, en larmes.

Le verdict est tombé depuis quelques jours. Le coach du SCO, Alexandre Dujeux a annoncé que l’ancien stéphanois allait se faire opérer du ménisque. Une blessure qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines et qui pourrait lui faire manquer le début de l'exercice prochain avec Angers.

On souhaite évidemment un prompt rétablissement à l’enfant du Forez, Louis Mouton.

Source : Ouest-France