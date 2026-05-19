La qualification obtenue face à Rodez offre un avantage précieux à l’ASSE : du temps. Avec plusieurs jours supplémentaires avant le barrage contre Nice, le staff stéphanois nourrit désormais un espoir autour d’un possible retour de Florian Tardieu. Une possibilité encore incertaine mais qui pourrait compter dans une double confrontation où l'expérience ne sera pas de trop.

Touché au mollet depuis la fin du mois de février, Florian Tardieu pourrait finalement réapparaître au meilleur moment de la saison stéphanoise. La semaine supplémentaire accordée avant le barrage contre Nice ouvre en effet une petite fenêtre d’espoir autour du milieu de terrain des Verts. Pour l’instant, rien n’est encore acquis et le dossier reste au stade de l’hypothèse selon L'Equipe. Mais en interne, l’idée d’un retour du joueur avant cette double confrontation commence à prendre de l’épaisseur. Après la qualification extrêmement éprouvante contre Rodez, chaque solution supplémentaire reste un plus pour Philippe Montanier.

Même dans le scénario le plus favorable, il paraît toutefois difficile d’imaginer Florian Tardieu retrouver immédiatement une place de titulaire. Son absence prolongée et le manque de rythme lié à cette période sans compétition rendent un retour direct dans le onze peu probable. Le staff stéphanois devra forcément gérer son état physique avec prudence dans un rendez-vous aussi important pour l'avenir du club.

Tardieu : une présence qui pourrait peser mentalement dans le vestiaire

Au-delà de l’aspect purement sportif, l’éventuel retour de Florian Tardieu représenterait surtout un apport important sur le plan mental. Dans un groupe très jeune et parfois bousculé émotionnellement cette saison, l’expérience du milieu de terrain pourrait devenir précieuse. Habitué des luttes pour la montée et des matches sous pression, Tardieu possède un vécu capable d’aider l’ASSE dans ce type de contexte.

La qualification obtenue contre Rodez a d’ailleurs confirmé à quel point la gestion émotionnelle allait devenir déterminante dans ce sprint final. Les Verts ont souffert, douté puis finalement survécu au bout d’une séance de tirs au but totalement irrespirable. Dans ce genre de confrontation, la capacité à garder de la maîtrise et du calme devient souvent essentielle. C’est précisément dans ce registre que Florian Tardieu pourrait apporter une vraie valeur ajoutée au groupe stéphanois. Les plus observateurs auront d'ailleurs remarqué que le milieu de terrain était présent dans le vestiaire stéphanois lors du play-off face aux Ruthénois.

Montanier cherche des solutions avant Nice

Philippe Montanier sait désormais que son équipe devra élever son niveau contre Nice. Malgré la qualification face à Rodez, le contenu affiché par les Verts a laissé apparaître plusieurs limites, notamment dans la maîtrise technique et l’animation offensive. Le retour d’un joueur capable d’apporter davantage de contrôle au milieu pourrait donc devenir un élément important dans la préparation du barrage. D'autant plus important qu'Abdoulaye Kanté est sous la menace d'un 5ème jaune qui ne devrait toutefois pas impacter le barrage. Toutefois, une mauvaise surprise liée à une blessure ou une expulsion est toujours possible, et une solution supplémentaire ne serait pas du luxe.

Le technicien stéphanois récupère également un peu de temps pour travailler physiquement avec son groupe après une période extrêmement dense. Cette respiration pourrait permettre à plusieurs joueurs diminués de revenir dans de meilleures conditions. Florian Tardieu reste aujourd’hui l’un des principaux dossiers suivis de près par le staff médical stéphanois avant cette double confrontation qui décidera de l’avenir du club.