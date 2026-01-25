La fracture entre la direction de l’ASSE et ses supporters semble s’élargir. Après la défaite à Reims (1-0), les GA92 ont frappé fort en déployant une banderole à L’Étrat visant la direction, les joueurs et Eirik Horneland selon les informations d'EVECT. Un message direct, sans détour, qui illustre un climat de plus en plus pesant autour du club stéphanois.

L’ambiance est tendue à Saint-Étienne depuis plusieurs semaines. Les résultats sportifs inquiètent, le contenu proposé laisse dubitatif et la patience des supporters s’effrite. Le sentiment d’un manque de réaction, sur le terrain comme en coulisses, s’installe durablement. Beaucoup ont le sentiment de ne plus être entendus par la nouvelle direction. La distance entre le club et son public historique semble se creuser match après match. Dans ce contexte, certains signaux deviennent lourds de sens. La banderole installée au centre d’entraînement de L’Étrat n’a rien d’anodin et symbolise une rupture de confiance de plus en plus visible.

Une banderole des GA92 qui vise tout le monde à l’ASSE

Le message affiché par les Green Angels 92 est explicite : « Direction en télétravail, joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté ». En quelques mots, tout est ciblé. La direction est accusée d’être absente et déconnectée du quotidien du club. Les joueurs sont pointés du doigt pour leur comportement et leur manque supposé d’implication.

Eirik Horneland est directement visé pour ses choix et sa gestion du groupe. Après la défaite contre Reims, cette banderole marque un tournant dans la contestation. Elle montre que la colère ne se limite plus aux tribunes de Geoffroy-Guichard et que L’Étrat, lieu hautement symbolique, est désormais un espace d’expression pour les supporters.

ASSE : une fracture grandissante entre la direction et les supporters

À l’arrivée de la nouvelle direction, l’espoir était pourtant bien présent. Un nouveau projet, une nouvelle méthode et une nouvelle ère avaient été annoncés. Mais sur le terrain, les résultats tardent à venir et les discours ne suffisent plus à rassurer. Les supporters dénoncent une direction jugée trop lointaine, des décisions peu lisibles et une communication qui ne répond pas aux attentes du peuple vert.

La défaite à Reims n’a fait qu’accentuer ce malaise. Elle symbolise une ASSE en difficulté, sans réponse immédiate et sans signaux forts envoyés à son public. Les choix d’Eirik Horneland sont désormais scrutés avec attention et son management commence à être ouvertement remis en question. À Saint-Étienne, l’histoire a souvent montré que le club ne peut avancer durablement sans l’appui de ses supporters. Cette banderole ressemble à un avertissement clair. Si rien ne change rapidement, la fracture pourrait devenir encore plus profonde.