Les U17 de l'ASSE lancent leur année 2026 avec une rencontre à Nîmes. Face à un concurrent au maintien, l'ASSE (9e) doit se défaire de Nîmes (10e) et empocher des points dans cette saison délicate. Résumé du match joué ce dimanche à 14h30 suivi grâce au live de Poteaux-carrés.

Défaits 3-1 le week-end dernier en amical contre Villefranche. En difficulté depuis le début de saison avec un groupe très jeune (beaucoup de joueurs de la génération 2010 évoluent déjà en U17 national cette année au club), les Verts veulent progresser individuellement et collectivement.

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki - Mnemoi, Assoumani, Jolivet, Akil - Kissoum, Mansouri, Gary - Lengi, Bijot, Piskor.

Sont entrés en jeu : Freychet, S. Fuleki.

Résumé de la rencontre

La rencontre commence plutôt positivement. En effet, sur un coup-franc à 20m, Ilyes Mansouri envoie le ballon dans la lucarne du portier adverse (vidéo ci-dessous). Il ouvre le score avec brio. 1-0, c'est le score à la pause.

Mansouri ouvre le score pour les Verts à Nîmes d’un somptueux coup franc direct pic.twitter.com/CbXdljK3h8 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) January 25, 2026

Le second acte est plus difficile mais le gardien stéphanois Rafael Fuleki est dans un grand jour. Malheureusement, il ne peut rien sur cette égalisation à l'heure de jeu. Les locaux reviennent à 1-1. C'est à ce moment que Rafael Fuleki continue son show en sortant un penalty nimois. Il s'interpose avec brio (voir la vidéo ci-jointe)

Peno pour Nîmes arrêté par Rafael Fuleki pic.twitter.com/SgNLTTWM43 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) January 25, 2026

Les nîmois vont ensuite prendre un carton rouge. À l'instar des pros, ce scenario ne change pas les intentions adverses, bien au contraire. Dans les dernières minutes de la rencontre, le match est haché et les deux équipes ne veulent pas perdre mais le score n'évoluera plus. 1-1 entre ces deux équipes. Un score qui n'arrange personne !

La prochaine rencontre ce jouera dans 2 semaines. Les Verts joueront leur premier match à domicile de l'année 2026. Ils reçoivent Monaco à l'Etrat le dimanche 8 février à 12h30. Une rencontre de prestige entre deux centres de formations réputés de l'hexagone.

Crédit photo : asse.fr