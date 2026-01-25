En s'inclinant à Reims (1-0), l'ASSE a concédé une sixième défaite cette saison. Un bilan trop lourd pour une équipe qui vise la montée. Les choix tactiques d’Eirik Horneland interpellent une nouvelle fois.

L’ASSE pensait entrevoir le bout du tunnel sur le plan médical. Les retours de Ferreira, Annan ou encore Chico Lamba semblaient offrir plus de marge de manœuvre à Eirik Horneland. Mais à Reims, le coach stéphanois a dû faire face à de nouveaux pépins physiques. Dès le début du match, Mahmoud Jaber a dû céder sa place, entraînant une entrée rapide de Paul Eymard. Un second coup dur est intervenu à l’heure de jeu, avec la sortie de Chico Lamba.

Le staff a donc été contraint de revoir ses plans. Et certains choix posent question. Entre des changements précoces et d'autres très tardifs, la stratégie adoptée par Horneland soulève des doutes.

Des choix dictés par les blessures… ou pas ?

Paul Eymard est entré dès la 9e minute et a quasiment disputé l'intégralité du match. Une gestion qui a pesé sur la suite. Horneland a tenté de justifier la sortie de Moueffek à l’heure de jeu en évoquant la contrainte du remplacement précoce de Jaber :

« Les choix Pedro/Ferreira et Moueffek ? C’est un problème, car nous avons dû remplacer un joueur en première période alors qu’on voulait le faire jouer 60 à 70 minutes. On a dû faire ce choix. Si j’avais pu, je l’aurais laissé sur le terrain, mais c’est le risque quand on fait un changement tôt. C’était peut-être le mauvais choix. Si je pouvais recommencer, je ferais différemment. »

Pourtant, le banc de l'ASSE offrait d’autres options au milieu, comme Igor Miladinovic. Le jeune Serbe n’est entré qu’à la 88e minute, soit bien après la sortie de Moueffek. À la place, Horneland a tenté un pari offensif avec Irvin Cardona aux côtés de Stassin, puis un repositionnement de Boakye plus bas derrière le duo Duffus – Stassin.

Ferreira dans l’axe, Pedro sur le côté : un repositionnement étonnant du côté de l'ASSE

Autre décision surprenante à l'ASSE: l’entrée de Joao Ferreira au poste de défenseur central. Recruté pour occuper le flanc droit, le Portugais a pris place dans l’axe, tandis que Kevin Pedro poursuivait à droite. Une configuration surprenenante, alors que la charnière Nadé – Pedro avait déjà été utilisée ces dernières semaines

Horneland a tenté d’expliquer ce choix tactique :

« Pour Pedro, je voulais le mettre face à l’ailier gauche (Nakamura), car il l’a bien contrôlé. Ferreira avait déjà joué trois ou quatre fois dans l’axe, donc nous ne voulions pas faire trop de changements à la fois.»

Des changements trop tardifs pour faire la différence

Enfin, les dernières cartouches offensives n'ont été utilisées qu’en toute fin de match. Joshua Duffus et Igor Miladinovic sont entrés… à la 88e minute. Trop tard pour espérer inverser la tendance. L’ASSE a manqué de réactivité et de créativité pour revenir dans la partie. Et le constat est sévère : les Verts n'ont inscrit qu’un seul but depuis le début de l’année 2025.

Les choix d’Horneland suscitent donc légitimement des interrogations. En quête de constance et d’efficacité, l’ASSE va devoir réagir vite pour ne pas voir la montée s’éloigner. Prochain rendez-vous samedi prochain dans le Chaudron face à Boulogne.