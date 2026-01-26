Libre depuis son départ de Souhampton, le technicien belgo-britannique Will Still a lâché des mots forts ce lundi sur RMC. Des déclarations qui résonnent fort à Saint-Étienne, où l’avenir d’Eirik Horneland reste plus que jamais incertain.

L’ASSE traverse une zone de turbulences. Les résultats ne suivent pas. Le jeu non plus. Et la pression monte autour d’Eirik Horneland. Maintenu en poste pour l’instant, l’entraîneur norvégien sait que sa marge de manœuvre est réduite après la défaite contre Reims (1-0). En coulisses, la direction stéphanoise travaille déjà sur la suite. Plusieurs profils sont étudiés. Et un nom commence à agiter sérieusement le peuple vert : Will Still.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le jeune entraîneur a clairement ouvert la porte à un retour en France. Sans précipitation. Sans engagement non plus. Mais avec des mots qui en disent long. « Je ne ferme la porte à rien », a-t-il confié, avant d’insister sur un point clé : le projet. Will Still veut du sens. De la stabilité. Des personnes alignées autour de lui. Un discours qui colle parfaitement à la situation actuelle de l’ASSE.

Interrogé plus précisément sur le club stéphanois, Still n’a pas éludé. Il a reconnu l’intérêt potentiel du projet : "Saint-Étienne ? Pourquoi pas, mais aujourd’hui, Saint-Étienne a un entraîneur en place." Une phrase lourde de sens. Respectueuse. Mais suffisante pour relancer le débat. Et surtout pour enflammer des supporters en quête de renouveau.

Will Still, un profil qui colle au projet de l’ASSE

À 33 ans, Will Still incarne une nouvelle génération d’entraîneurs. Moderne. Méthodique. Tactiquement pointu. Son passage remarqué à Reims, puis à Lens, a laissé une image positive. Celle d’un coach capable de faire progresser un groupe. D’installer des principes clairs. Et de créer une vraie identité de jeu.

Du côté de l’ASSE, le cahier des charges est précis. La direction cherche un entraîneur jeune, dynamique, capable de fédérer. Anglophone, ouvert sur l’international. Et à l’aise avec un effectif en reconstruction. Sur le papier, Will Still coche toutes les cases.

Son profil séduit aussi par sa capacité à travailler dans un contexte parfois tendu. À Saint-Étienne, la pression est permanente. Le public exige. L’environnement est passionné. Still a déjà montré qu’il pouvait gérer ce type de contexte. Avec personnalité.

Horneland sous pression, la succession déjà en réflexion

Pour Eirik Horneland, la situation est délicate. Le Norvégien reste partiellement soutenu. Mais les signaux envoyés sont clairs. Ses jours sur le banc stéphanois semblent comptés. En interne, l’idée d’un changement progresse. Mais avec lucidité.

La sortie médiatique de Will Still n’a rien d’anodin. Elle intervient à un moment clé. Et elle ajoute forcément de la pression sur l’actuel staff. À Geoffroy-Guichard, les supporters ont déjà fait leur choix. Beaucoup rêvent d’un électrochoc. D’un nouveau cycle. Et d’un entraîneur capable de redonner une identité forte au club.

Reste à savoir si l’ASSE passera concrètement à l’action. Et si Will Still verra dans le Forez le « bon projet » qu’il recherche. Une chose est sûre : le dossier est lancé. Et il pourrait rapidement devenir brûlant.