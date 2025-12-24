Ancien buteur de l’ASSE, Bafétimbi Gomis poursuit son engagement hors des terrains. Fidèle à ses valeurs, il a financé la distribution de 500 repas pour les plus démunis à Saint-Étienne à l’occasion des fêtes.

Il n’est plus sur les pelouses, mais son empreinte à Saint-Étienne reste vivace. Bafétimbi Gomis, ex-attaquant des Verts, s’illustre une nouvelle fois par un geste fort, en finançant la distribution de 500 repas solidaires dans le cadre de l’opération « Le plaisir de faire plaisir », en partenariat avec le restaurant stéphanois Le Canopy et France Bénévolat Loire Sud.

Un Noël solidaire avec l’empreinte de Gomis

L’opération, désormais bien ancrée dans le paysage stéphanois, fête sa cinquième édition. Depuis 2019, Bafé Gomis s’y investit pleinement. Cette année encore, son soutien financier a permis à des dizaines de familles en difficulté de bénéficier de repas complets – entrée, plat, dessert – concoctés avec soin par les équipes du restaurant.

Le geste va au-delà de la nourriture. Le 22 décembre, des bandes dessinées dédicacées ont également été offertes aux enfants, preuve de l’attention portée à la chaleur humaine autant qu’à l’assiette. Des associations comme la Croix-Rouge ou « Un Toit c’est Tout » ont été mobilisées pour relayer cette belle action.

Une reconversion menée avec la même exigence

S’il fait l'actualité avec sa générosité, Bafétimbi Gomis ne tourne pas le dos au football. Bien au contraire. L’ancien international français a récemment annoncé avoir obtenu la prestigieuse certification "Elite Scout" de l’UEFA Academy, une formation de haut niveau destinée aux futurs recruteurs et décideurs du football européen. Mais l'essentiel n'est pas là. À travers ce Noël solidaire, l’ancien numéro 18 des Verts rappelle que le football peut aussi rimer avec partage et dignité.

Source : France Bleu