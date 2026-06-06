Wilfried Nancy pourrait bien redevenir une piste sérieuse pour l’ASSE. Alors que le départ de Philippe Montanier semble désormais acté, le technicien franco-canadien refait surface dans les discussions menées par Kilmer Sports Ventures. Un profil qui colle à la philosophie des nouveaux dirigeants stéphanois.

L'ASSE s'apprête à tourner une nouvelle page. Arrivé pour relancer le club, Philippe Montanier ne devrait pas poursuivre l'aventure au-delà du 30 juin. Selon les informations du Progrès, l'entraîneur stéphanois n'aurait pas été convaincu par les perspectives sportives proposées pour la saison prochaine.

Entre un effectif jugé en fin de cycle, des garanties limitées sur le mercato estival et une marge de manœuvre réduite dans les décisions sportives, les conditions n'étaient visiblement plus réunies pour envisager une prolongation de l'aventure. De leur côté, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures n'auraient pas non plus été totalement convaincus par la fin de saison des Verts.

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Wilfried Nancy, une piste déjà étudiée par l'ASSE

Face à cette situation, les décideurs stéphanois ont repris leur travail de prospection entamé depuis plusieurs semaines. Plusieurs profils ont été étudiés et un nom émergerait à nouveau : celui de Wilfried Nancy.

Cette piste n'est pas nouvelle. Déjà évoqué en décembre dernier avant l'arrivée d'Eirik Horneland dans les réflexions de Kilmer, le technicien de 47 ans présenterait aujourd'hui un avantage majeur : il est libre.

Né au Havre et passé par plusieurs expériences en Amérique du Nord, Wilfried Nancy s'est forgé une solide réputation en MLS grâce à son football offensif et sa capacité à développer de jeunes joueurs. En revanche, son passage au Celtic fut beaucoup plus compliqué. Un profil qui correspond particulièrement à la stratégie portée par le groupe canadien depuis sa prise de contrôle de l'ASSE.

Un entraîneur compatible avec la vision de Kilmer

Si son manque d'expérience dans le football français professionnel peut interroger, son parcours international pourrait justement constituer un atout aux yeux des dirigeants stéphanois.

Selon les informations relayées par L'Équipe, Kilmer souhaiterait privilégier une nouvelle fois un entraîneur étranger ou disposant d'une culture footballistique différente de celle du championnat français. Une manière de poursuivre l'installation d'une méthodologie propre au groupe canadien.

Wilfried Nancy coche plusieurs cases. Habitué à travailler avec de jeunes effectifs, adepte d'un football ambitieux et proche des standards nord-américains, il semble compatible avec la vision que souhaitent développer les propriétaires de l'ASSE.