Wilfried Nancy fait partie des noms qui circulent autour de l’ASSE comme annoncé par le Progrès hier soir. Peu connu du grand public en France, le technicien français s’est pourtant bâti une solide réputation en MLS. De ses débuts modestes à son sacre aux États-Unis, portrait d’un entraîneur au profil atypique qui pourrait séduire les dirigeants stéphanois.

Né au Havre le 9 avril 1977, Wilfried Nancy n’a jamais connu les projecteurs durant sa carrière de joueur. Passé par Toulon, Raon-l'Étape, Ivry, Noisy-le-Sec ou encore Orléans, il évolue essentiellement dans le football amateur. C’est finalement au Canada, sous les couleurs des UQAM Citadins, qu’il met un terme à sa carrière en 2006.

Très vite, il se tourne vers le coaching. Après l’obtention de ses diplômes, il débute auprès des jeunes de l’Impact Montréal. Un environnement dans lequel il s’épanouit pleinement. Pendant cinq ans, il participe à la formation des talents du club canadien avant d’intégrer le staff professionnel en janvier 2016.

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Durant cette période, il travaille aux côtés de plusieurs entraîneurs reconnus comme Mauro Biello, Rémi Garde, Thierry Henry ou encore Wilmer Cabrera. Une expérience précieuse qui lui permet de se construire une solide réputation en interne. En mars 2021, Montréal lui confie finalement les rênes de l’équipe première.

Wilfried Nancy, une ascension fulgurante en MLS

Dès sa première saison à la tête de Montréal, Wilfried Nancy impressionne. Son équipe termine deuxième de la Conférence Est et développe un football séduisant. Après 79 rencontres sur le banc canadien, il rejoint Columbus Crew à l’hiver 2022.

C’est dans l’Ohio que sa carrière prend une nouvelle dimension. Rapidement, le Français s’impose comme l’un des techniciens les plus respectés du championnat nord-américain. Son travail est récompensé en 2023 lorsqu’il conduit Columbus au titre de champion MLS en dominant le Los Angeles FC de Dennis Bouanga en finale.

Ces performances ont largement contribué à faire de Wilfried Nancy l’un des entraîneurs les plus cotés du continent nord-américain. Une reconnaissance qui pourrait logiquement lui ouvrir les portes d’un nouveau défi dans les mois à venir.

Un style de jeu qui colle à l'ambition stéphanoise

Si Wilfried Nancy est autant apprécié, c’est avant tout grâce à son identité de jeu très affirmée. Le technicien français est un fervent adepte du système en 3-4-2-1, articulé autour d’une défense à trois centraux, de pistons très actifs et d’une volonté constante de construire depuis l’arrière.

Son credo est clair : avoir le ballon et prendre des risques.

Dans un entretien accordé au média Le Vestiaire, il expliquait récemment sa philosophie :

"Dans le jeu que j'essaie de mettre en place, je veux qu'on soit courageux. J'essaie de manipuler le ballon, prendre de la vitesse. Et pour ça, il faut se mettre en danger."

Une approche qui rappelle certains entraîneurs modernes européens. Nancy cherche avant tout à responsabiliser ses joueurs, quitte à accepter l’erreur comme étape nécessaire à la progression.

Cette vision du football attire naturellement l’attention de nombreux observateurs. Selon plusieurs sources, son profil ressort particulièrement bien dans certaines analyses de données utilisées par les clubs professionnels.

🆕 @wilfriednancy, vainqueur de la @MLS en 2023 avec @ColumbusCrew, explique l’animation de sa défense à 3 dans son système en 3-4-3. Éclairant et innovant !

➡️ https://t.co/C0DGgUdPi2 pic.twitter.com/kkdf3kxWA0 — VESTIAIRES coaching (@VESTcoaching) October 26, 2024

Nancy à l'ASSE : un pari séduisant mais risqué ?

Sur le papier, le profil de Wilfried Nancy présente de nombreux arguments. Son parcours nord-américain, sa maîtrise de plusieurs langues et sa capacité à développer un football attractif pourraient parfaitement correspondre à la vision portée par Kilmer Sports Ventures.

Mais le dossier comporte également plusieurs zones d’ombre. Malgré ses succès en MLS, Wilfried Nancy n’a jamais entraîné en France. Surtout, il n’a jamais été confronté à la pression d’un championnat où la relégation constitue une menace permanente.

Son passage au Celtic Glasgow illustre également certaines interrogations. Son aventure écossaise s’est rapidement terminée malgré un projet ambitieux (8 matchs pour 6 défaites et 2 victoires). Interrogé récemment par RMC, le technicien a reconnu avoir été confronté à une culture très ancrée qui a compliqué sa mission.

L’ASSE doit donc trancher. Faut-il miser sur un entraîneur innovant, reconnu à l’étranger mais encore méconnu dans l’Hexagone ? Bonne ou mauvaise idée pour l'ASSE ?

Source : Le Vestiaire, RMC Sport