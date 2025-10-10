Après une semaine de travail allégée et studieuse à L’Étrat, les joueurs stéphanois présents au centre d’entraînement sont en week-end depuis ce jeudi midi. Une première, symbole d’un management serein en mutation au sein de l'ASSE.

Leader de Ligue 2 à égalité avec Troyes et fort d’une victoire convaincante à Montpellier (2-0), l’AS Saint-Étienne aborde la trêve internationale dans la sérénité.

ASSE : Une pause bienvenue pour un groupe en confiance

Eirik Horneland et son staff ont décidé d’offrir un long week-end de repos aux joueurs restés à L’Étrat — une première depuis longtemps du côté stéphanois. Les séances de la semaine ont permis de maintenir le rythme, d’évaluer les états de forme et de soigner les petits bobos avant une coupure bienvenue.

Un choix fort, loin de la tension permanente qui entourait le quotidien du club lors de la lutte pour le maintien. Les résultats sont au rendez-vous : Horneland a tranché, il lache du lest.

Un changement assumé

Cette décision illustre la nouvelle philosophie mise en place par le staff norvégien : plus d’équilibre entre exigence et récupération. Jusqu'à présent, Eirik Horneland exigeait régulièrement une présence les dimanches matin et midi. Le mot d’ordre était “zéro relâchement”.

Horneland tente aujourd'hui une approche différente : la performance passe aussi par la fraîcheur mentale. Offrir du temps pour souffler, c’est permettre à chacun de revenir plus concentré et impliqué.

“On gagne aussi en dehors du terrain”, nous résume-t-on. Une phrase qui symbolise parfaitement cette rupture avec le passé.

Objectif : garder la dynamique

Ce week-end prolongé tombe à point nommé pour un groupe qui enchaîne depuis août à un rythme soutenu. Les absents en sélection (Jaber, Davitashvili, Cardona, Stassin, Annan, Stojkovic, Nguessan, Dodote, El-Jamali) reviendront la semaine prochaine, tandis que Lamba poursuit sa récupération.

Les Verts reprendront l’entraînement lundi, avec en ligne de mire un mois d’octobre chargé : Le Mans, Annecy, Pau, Red Star et Troyes. Autant de rendez-vous cruciaux pour conforter leur statut de leader.

A noter que le technicien norvégien est suivi par sa Direction dans ce choix. Preuve de la confiance qui lui ait accordé;

