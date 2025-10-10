Des U17 à la Ligue 2, le classement des buteurs de l’ASSE illustre la richesse du vivier stéphanois. Entre jeunes talents prometteurs et cadres efficaces, les Verts affichent une belle dynamique offensive.

Chez les U17, le début de saison est marqué par la belle efficacité de Melvin Bijot, déjà auteur de 4 réalisations. Il devance Matheis Piskor (2 buts), tandis qu’Ilyes Mansouri et Antoine Foray complètent le tableau avec un but chacun.

Ce quatuor symbolise la vitalité du centre de formation stéphanois, reconnu pour sa capacité à révéler des talents depuis plusieurs décennies. Bijot, en particulier, impressionne par sa puissance devant le but.

🏆 Classement U17 Joueur Buts 1️⃣ Melvin Bijot 4 2️⃣ Matheis Piskor 2 3️⃣ Ilyes Mansouri 1 3️⃣ Antoine Foray 1

U19 et N3 : la relève se confirme à l'ASSE

Du côté des U19, le collectif brille davantage que les individualités. Pas de véritable goleador, mais plusieurs joueurs participent à l’effort offensif : Rayan Aït Amer mène la danse avec 2 buts, suivi d’une série de buteurs à une unité (Vibert, Toty, Lutin, Lengi, Konte, Mouton).

Cette diversité traduit une belle complémentarité offensive et une implication collective, valeurs chères à la formation verte.

🏆 Classement U19 Joueur Buts 1️⃣ Rayan Aït Amer 2 2️⃣ Tidiane Vibert 1 2️⃣ Mylan Toty 1 2️⃣ Mehdy Lutin 1 2️⃣ Shadai Lengi 1 2️⃣ Mamadou Konte 1 2️⃣ Nathan Mouton 1

En National 3, les jeunes à la porte du monde professionnel confirment leur potentiel. Maedine Makhloufi, déjà bien connu des suiveurs du club, se distingue avec 3 buts, devant Issam Cheikh et Jibril Othman (2 buts chacun). Ces performances renforcent l’idée d’une passerelle solide entre les équipes de jeunes et l’effectif pro.

🏆 Classement N3 Joueur Buts 1️⃣ Maedine Makhloufi 3 2️⃣ Issam Cheikh 2 2️⃣ Jibril Othman 2 3️⃣ Helmi Ben Tiba 1

Ligue 2 : Davitashvili et Stassin leaders du classement vert

Chez les pros, la bataille pour le titre de meilleur buteur est intense. Avec 4 buts chacun, Davitashvili et Stassin se partagent la première place.

L’attaquant géorgien, arrivé pour dynamiser le front offensif, répond parfaitement aux attentes, tandis que le jeune Belge confirme son sens du but et sa maturité.

Derrière eux, Boakye (3 buts) complète le podium, suivi de Cardona et Nadé (2 buts chacun). Les réalisations de Old, Miladinovic, Duffus et Jaber (1 but chacun) montrent que l’efficacité offensive est bien répartie dans le groupe d'Eirik Horneland.

L’ASSE peut ainsi s’appuyer sur plusieurs armes devant, un atout précieux dans la lutte pour la remontée en Ligue 1.

🏆 Classement Ligue 2 Joueur Buts 1️⃣ Davitashvili 4 1️⃣ Stassin 4 3️⃣ Boakye 3 4️⃣ Cardona 2 4️⃣ Nadé 2 5️⃣ Miladinovic 1 5️⃣ Old 1 5️⃣ Duffus 1 5️⃣ Jaber 1

Une attaque verte plurielle et prometteuse

Ce classement toutes compétitions confondues confirme la richesse du projet stéphanois : un effectif homogène, un centre de formation performant et des jeunes qui frappent à la porte des pros.

Avec des buteurs répartis sur toutes les catégories, l’AS Saint-Étienne affiche une continuité offensive qui traduit une vraie cohérence de travail, de la base jusqu’au sommet.