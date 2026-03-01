Après la victoire à Pau (3-0), l’ASSE a frappé un énorme coup au classement en seulement quatre journées. En comparant les deux situations, la progression des Verts est spectaculaire. Saint-Étienne change de dimension au moment clé de la saison.

Ça va vite, très vite même. Le football ne laisse aucun répit. En l’espace de quatre matchs, l’AS Saint-Étienne a totalement inversé la dynamique. Sur la première image, les Verts pointaient à la 5e place avec 34 points en 21 journées. Une position correcte, mais loin d’être décisive dans la course à la montée. Troyes dominait alors avec 41 points, suivi de Reims et du Mans.

Quatre journées plus tard, tout a changé. Sur la seconde photo, l’ASSE est leader avec 46 points après 25 matchs. Oui, leader. Devant Troyes (45 points) et Reims (42 points). En quatre rencontres, les hommes de Philippe Montanier ont repris 12 points. Un sans-faute qui bouleverse totalement la hiérarchie.

ASSE : une remontée express au classement

Le plus impressionnant reste l’écart comblé. Saint-Étienne comptait 7 longueurs de retard sur Troyes. Aujourd’hui, les Verts possèdent un point d’avance. Un renversement total.

Cette série parfaite témoigne d’une dynamique retrouvée. Défense solide, efficacité offensive, gestion des temps faibles : l’ASSE a franchi un cap. Là où certains concurrents ont laissé filer des points, les Verts ont enchaîné. Sans trembler.

Le classement parle de lui-même. 25 journées disputées, 14 victoires, 4 nuls, 7 défaites. Et surtout 46 points au compteur. La meilleure performance du haut de tableau sur la période.

La course à la montée relancée

Au-delà du simple leadership, ce bond en avant envoie un message fort. Troyes, Reims, Red Star, Le Mans : tous sont désormais prévenus. L’ASSE n’est plus un outsider. Elle est devenue la référence.

Psychologiquement, ce coup est immense. Passer de 5e à 1er en un mois change tout. Le vestiaire gagne en confiance. Les adversaires commencent à douter.

Mais attention : rien n’est joué. La bataille reste intense. Les écarts sont faibles. Une contre-performance pourrait tout relancer. La régularité sera la clé.

Ce qui est certain, c’est que l’ASSE vient de réaliser l’opération parfaite. Douze points pris sur douze possibles. Une remontée éclair. Et une première place arrachée au meilleur moment.

Le football va vite. Très vite. En quatre journées, Saint-Étienne a frappé un énorme coup. Et ce leadership pourrait bien peser lourd dans le sprint final.