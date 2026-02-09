Pour sa grande première sur le banc de l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier n’avait pas le droit à l’erreur. Dans un Chaudron qui a joué son rôle, mais encore marqué par la fin de l’ère Horneland, les Verts ont assuré l’essentiel face à Montpellier (1-0). Une victoire scrutée à la loupe par les consultants et journalistes de beIN Sports, qui y voient déjà un possible tournant de la saison pour l'ASSE.

Dès le coup de sifflet final, Florian Genton a planté le décor. « La joie stéphanoise, l’ASSE s’impose pour la première de Philippe Montanier sur le banc. C’est une victoire vraiment décisive peut-être dans la course à la montée », souligne le journaliste, rappelant un contexte favorable : « Troyes battu, Le Mans accroché, le Red Star battu… Il y avait un bon coup à faire pour les Verts, et ce bon coup a été fait. »

Sans masquer les limites du contenu, Genton insiste sur l’essentiel : « Tout n’a pas été parfait, on n’a pas vu un Saint-Étienne qui a survolé les débats, mais on a un Saint-Étienne qui mérite sa victoire ce soir. » Un discours mesuré, mais clair : l’ASSE avance.

Une montée en puissance validée par les consultants

Pour Clément Grèzes, la clé du match se situe dans la durée. « Sur la dernière heure de jeu, les Stéphanois ont progressivement pris la mesure des difficultés que leur posaient les joueurs de Montpellier. » Il pointe les moments charnières : transitions en fin de première période, meilleure occupation du terrain après la pause, et surtout efficacité sur coups de pied arrêtés.

Le journaliste met en avant le symbole de la soirée : Julien Le Cardinal. « La volée magnifique de Le Cardinal, c’est un homme de but important. On se souvient qu’il avait déjà marqué un but décisif en Ligue des champions avec Brest. »

Mais au-delà du but, Grèzes insiste sur un point fondamental pour Montanier : « Ce qui sera très important à ses yeux, c’est d’avoir peu concédé d’occasions. Quand on reprend une équipe en souffrance, bâtir sur des assises défensives solides, c’est capital. »

“Des choses qu’on ne voyait plus”

Même tonalité chez Robert Malm, qui a particulièrement apprécié l’attitude collective. « On a vu trois Stéphanois entourer un seul Montpelliérain. Dans l’agressivité, ce sont des choses qu’on ne voyait pas ces derniers temps. »

L’ancien attaquant nuance toutefois : « Montpellier a dominé la première période avec beaucoup de ballon, mais dans les occasions franches, ce sont quand même les Stéphanois qui les ont eues. »

Malm insiste sur un détail révélateur : « Contrairement à Montpellier, les centres stéphanois trouvaient des preneurs dans la surface. À chaque fois, ça a mis le danger, et à un moment donné, ça finit par payer. »

Cardona, Kanté, Le Cardinal : des signaux forts pour l'ASSE

Sur le plateau, les débats se sont également focalisés sur les individualités. Florian Genton note l’impact immédiat des nouveaux visages et des joueurs relancés : « Le Cardinal qui marque pour sa première, Kanté qui entre et montre qu’il peut apporter, et Cardona… On peut le dire, on l’avait complètement perdu de vue depuis plusieurs semaines. »

Robert Malm appuie : « Ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas vu Cardona prendre la profondeur comme ça, faire la différence sur ses accélérations. »

Un retour en forme qui mène directement au tournant du match : « C’est son action qui amène le corner, et derrière, c’est but. »

Tout n’est pas réglé… mais corrigé

Les consultants n’ont pas occulté les failles. La première demi-heure a été unanimement pointée du doigt. « Saint-Étienne ne passait quasiment pas la moitié de terrain, il y avait énormément de déchets techniques », reconnaît Genton.

Mais pour Grèzes, l’essentiel est ailleurs : « Ces choses-là ont été corrigées. Tactiquement, Saint-Étienne et Philippe Montanier ont réussi à renverser le rapport de force, notamment grâce aux transitions. »

Une base, pas une promesse pour l'ASSE

Conclusion partagée : cette victoire ne garantit rien, mais elle pose une fondation. Défense plus compacte, engagement retrouvé, entrants décisifs. Montanier n’a pas révolutionné le jeu en une semaine, mais il a réinstallé des principes simples et efficaces. Comme l’a résumé Florian Genton : « Il faudra confirmer, sans tirer de conclusions hâtives. Mais gagner sans encaisser de but, avec des recrues déjà décisives, c’est loin d’être anodin. »

À Saint-Étienne, l’espoir est relancé. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, même les journalistes et consultants semblent prêts à y croire.