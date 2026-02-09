Sainté Night Club revient ce soir pour décrypter l’actualité de l’AS Saint-Étienne (ASSE) après la victoire face à Montpellier et avant un déplacement important à Guingamp. Le numéro 209 s’annonce dense, animé et riche en débats.

La victoire contre Montpellier a redonné le sourire à l'ensemble du Peuple Vert. Solide et rassurante. Suffisamment en tout cas pour relancer l’enthousiasme autour des Verts. Mais cette rencontre n’était qu’une étape. Ce soir, Sainté Night Club propose une analyse complète de cette prestation, tout en se projetant déjà vers la suite d’un calendrier chargé.

Pour ce numéro 209 de la saison 6, le plateau sera composé de Keuhn à la présentation, accompagné de Valentin et Karl aux chroniques. Quentin animera le chat en direct avec la communauté.

L’émission sera évidemment centrée sur l’actualité de ASSE, engagée dans une lutte intense pour la montée en Ligue 1.

Un débrief complet après Montpellier

La première partie de l’émission sera consacrée au débrief du succès face au MHSC. Une victoire jugée solide, avec déjà des marqueurs clairs du style Montanier.

Un mot pour définir ce premier match de l’ère Montanier ? Solidité, réalisme, clean sheet ou encore manque d’efficacité offensive. Les chroniqueurs reviendront sur les enseignements majeurs de la rencontre.

Le clean sheet est-il le principal motif de satisfaction pour l'ASSE ? Les Verts ont-ils surtout gagné grâce à leur rigueur défensive ? Les occasions manquées doivent-elles inquiéter ?

Les tops et flops seront également au programme, avec un focus particulier sur Julien Le Cardinal. Pour sa première sous le maillot vert, le défenseur a marqué les esprits : qualité de relance, complémentarité avec Nadé et un but somptueux. Un signal fort pour la suite.

Autre sujet chaud : Ben Old. Le Néo-Zélandais semble s’installer durablement dans le couloir gauche de l'ASSE, malgré le retour d’Annan. Un choix fort de Montanier, qui sera largement débattu.

La patte Montanier déjà visible à l'ASSE ?

La deuxième partie proposera un dossier consacré à la première semaine de Philippe Montanier à la tête de l’ASSE. Communication, premières séances, choix tactiques et premier succès officiel : le nouveau coach a rapidement imprimé sa marque.

Le plan de jeu a évolué. 4-3-3, puis 4-2-3-1. Une défense remodelée. Des ajustements ciblés, notamment au milieu. Des décisions qui tranchent avec le passé récent.

Faut-il déjà parler de “patte Montanier” ? Quelle est la priorité absolue à court terme ? Attention aussi à l’emballement, après une première victoire convaincante.

Ligue 2 et projection vers Guingamp

L’émission fera également un large détour par la Ligue 2. La course à la montée n’a jamais été aussi serrée. Les favoris patinent, les outsiders reviennent fort, et chaque week-end redistribue les cartes.

Enfin, place au prochain match : déplacement à Guingamp. Un match à enjeu, au goût de revanche. Compositions probables, choix forts, débats et pronostics viendront conclure cette émission.

Un numéro dense, rythmé et interactif, à ne pas manquer pour tous les supporters des Verts.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission