Les Verts ont décroché un succès convaincant face à Montpellier (2-0) lors de la 9e journée de Ligue 2. Si l’ASSE confirme sa montée en puissance, les Montpelliérains, eux, retiennent surtout la frustration d’un match qui leur a échappé trop tôt.

L’AS Saint-Étienne a fait le nécessaire à la Mosson. Les hommes d’Eirik Horneland ont pris les devants rapidement dans la rencontre grâce à leur efficacité offensive et un bloc parfaitement organisé. Le pressing stéphanois, bien en place, a empêché Montpellier de développer son jeu.

Face à une équipe héraultaise en quête de repères depuis sa relégation, les Verts ont profité de la moindre ouverture pour frapper. Un but rapide, puis un second en avant la demi-heure de jeu, ont scellé une victoire importante comptablement. Une performance qui confirme la solidité défensive et la cohésion retrouvée du groupe ligérien, désormais pleinement lancé dans la course à la montée.

Montpellier frustré malgré des intentions

Côté montpelliérain, la déception prédominait après la rencontre. L’attaquant Alexandre Mendy, lucide, a résumé le sentiment général : « Il y a eu plusieurs situations qui auraient pu se transformer en occasion de buts. Il y a une progression. C’était un gros match, il n’y avait pas besoin de motivation supplémentaire… mais il n’y a jamais de défaite encourageante. »

Son coéquipier Bećir Omeragić a lui aussi regretté le manque d’efficacité dans les moments clés dans Le Progrès : « C’est frustrant car on a la première occasion et on prend le 1-0 très tôt derrière. Le 2-0 nous fait mal. Dans le jeu et la combativité, on y était. En seconde période, on est revenu avec de l’impact physique et du ballon, malheureusement c’est le résultat qui compte. »

Des mots qui illustrent bien le constat d’un MHSC encore en rodage, malgré une prestation plus aboutie dans l’intensité.

L'ASSE confirme leur statut de candidat

Pour l’ASSE, cette victoire à l’extérieur n’est pas anodine. Elle symbolise la montée en puissance d’un collectif de plus en plus sûr de ses forces. Les Stéphanois signent un quatrième match sans encaisser de but et affichent une solidité défensive remarquable.

Cette efficacité, alliée à une gestion maîtrisée des temps faibles, rappelle les ingrédients d’une équipe taillée pour jouer le haut du tableau. Les supporters peuvent y croire : les Verts avancent sereinement vers leurs ambitions de remontée.

À la Mosson, Saint-Étienne n’a pas seulement pris trois points : il a envoyé un message clair à toute la Ligue 2.