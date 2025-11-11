L’AS Saint-Étienne (ASSE) affrontera Quetigny ce samedi pour le 7e tour de la Coupe de France. Un match largement à la portée des Verts, mais qui se jouera sans leurs fidèles supporters, interdit de déplacement par arrêté préfectoral.

Ce samedi 15 novembre, l’AS Saint-Étienne fera son entrée en lice en Coupe de France avec un déplacement à Dijon pour affronter l’AS Quetigny, pensionnaire de Régional 2. Un tirage plutôt clément sur le papier pour les hommes d’Eirik Horneland, face à un club amateur évoluant six divisions en dessous de la Ligue 2. L’occasion parfaite pour faire tourner l’effectif, relancer certains joueurs et engranger de la confiance. Mais si la qualification semble accessible, c’est sans le soutien du 12e homme que les Stéphanois devront la décrocher.

Une interdiction ferme pour les supporters

La Préfecture de la Côte-d’Or a publié un arrêté interdisant formellement la présence de tout supporter de l’ASSE à Dijon, que ce soit aux abords du stade Gaston-Gérard ou dans l’agglomération. Cette décision radicale s’appuie sur les récents incidents survenus à Troyes le 8 novembre, où des affrontements violents ont éclaté entre deux groupes ultras stéphanois – les Green Angels et les Magic Fans . Le document évoque un "risque avéré de troubles graves à l’ordre public", un "match retour" entre les deux clans étant craint par les autorités.

D’autant que près de 10 000 spectateurs sont attendus pour ce match de gala pour Quetigny, avec potentiellement 1 400 supporters "à risque" identifiés comme ayant prévu de se rendre sur place. Face à la tension latente, et au vu des nombreux événements nécessitant un dispositif sécuritaire conséquent dans la région le même jour (fête foraine, ventes des vins de Beaune, match de hockey…), les forces de l’ordre jugent impossible d’assurer une sécurisation optimale.

L’ASSE devra faire sans son parcage

Cet arrêté, en vigueur du samedi 15 novembre à 8h au dimanche 16 à 8h, interdit tout déplacement, stationnement ou accès à proximité du stade à toute personne se revendiquant comme supporter de l’ASSE ou se comportant comme tel. Interdits également : pétards, fumigènes, banderoles à caractère haineux ou provocateur.

Une mesure qui peut faire grincer des dents, alors même que ces rendez-vous de Coupe face à des petites équipes sont souvent l’occasion pour les supporters de vivre un moment populaire et festif.

Source : Préfecture de la Côte-d’Or