ASSE : Quinze nationalités différentes composent aujourd'hui l'effectif stéphanois. Un vestiaire résolument cosmopolite, reflet assumé de la stratégie de recrutement de Kilmer Sport, mais aussi un défi de taille pour Ian Cathro à quelques semaines de la reprise.

À l'image de la philosophie de recrutement défendue par Huss Fahmy, l'effectif stéphanois affiche une diversité de nationalités rarement observée dans un club de Ligue 2. Le socle français reste évidemment le plus fourni, avec Gautier Larsonneur, Mickaël Nadé, Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer, Kévin Pedro, Pierre Ekwah, Paul Eymard, Nadir El-Jamali et Djylian N'Guessan.

Mais autour de ce noyau tricolore, le tour du monde est déjà bien entamé : le Portugal avec Lamba et Ferreira, le Ghana avec Boakye et Annan, la Serbie avec Igor Miladinovic et Strahinja Stojković, le Sénégal avec Mamour Ndiaye et Lassana Traoré, le Danemark avec Viktor Breum, l'Estonie avec Paalberg, l'Algérie avec Sohaib Naïr, le Maroc avec Aïmen Moueffek, Israël avec Mahmoud Jaber, Malte avec Cardona, l'Autriche avec Thierno Ballo, la Hongrie avec Aron Csongvai, la Jamaïque avec Duffus et enfin la Géorgie avec Zuriko Davitashvili.

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ASSE : Un groupe déjà largement international sur le terrain

Cette diversité ne se limite pas à la feuille de match nationale : elle se traduit concrètement en sélections. Cardona, Davitashvili, Old, Boakye et Jaber sont déjà internationaux avec leurs pays respectifs. D'autres frappent aux portes de leurs sélections nationales, à l'image de Csongvai, Ballo et Naïr, sans oublier Annan, plus ou moins proche d'une convocation.

Un vestiaire qui ressemble presque davantage à une sélection continentale qu'à un groupe classique de Ligue 2, et qui pose une question centrale : comment souder rapidement autant de cultures, de langues et de vécus différents autour d'un projet commun ?

Le défi de Cathro : fédérer l'ingérable

C'est précisément ce chantier qui attend Ian Cathro à quelques semaines de la reprise du championnat. Gérer une telle mosaïque de nationalités n'a rien d'anodin sur le plan humain : barrières linguistiques, habitudes culturelles différentes, rapports à l'autorité parfois contrastés, autant de paramètres que l'entraîneur écossais devra apprivoiser pour transformer cette accumulation de profils individuels en un collectif soudé.

L'exercice est d'autant plus délicat que plusieurs de ces joueurs viennent tout juste de débarquer dans le Forez, sans repères communs ni habitudes de jeu partagées. La cohésion de groupe, souvent citée comme un facteur clé de réussite en Ligue 2, devra donc se construire quasiment ex nihilo, et rapidement, sous peine de revivre les mêmes difficultés collectives que lors des saisons précédentes.

Un mercato encore loin d'être terminé

Reste que cette photographie de l'effectif n'est que provisoire. Le mercato stéphanois est encore loin d'être clos, et plusieurs départs sont attendus dans les prochaines semaines, qui viendront rebattre les cartes de ce groupe pléthorique. Lucas Stassin, dont l'avenir devrait s'écrire loin du Forez, Zuriko Davitashvili, courtisé notamment par l'Olympiakos, Mickaël Nadé ou encore Aïmen Moueffek font partie des noms régulièrement évoqués parmi les indésirables ou les joueurs désireux de quitter le club cet été.

Ces départs viendront à la fois alléger la masse salariale et clarifier les contours définitifs du groupe avec lequel Ian Cathro devra composer pour aborder la saison.

Une équation à plusieurs inconnues

Entre un vestiaire déjà cosmopolite à intégrer, des arrivées qui continuent de diversifier encore davantage les profils, et des départs annoncés qui pourraient rebattre les équilibres internes, Ian Cathro hérite d'un chantier collectif complexe à l'ASSE. La réussite de la saison stéphanoise dépendra en grande partie de la capacité du staff à transformer cette richesse de nationalités en une force collective, plutôt qu'en un frein à la cohésion du groupe.

ASSE : La liste complète des nationalités

France : Larsonneur, Nadé, Le Cardinal, Bernauer, Pedro, Ekwah, Gadegbeku, Eymard, Jamali, N'Guessan

Portugal : Lamba, Ferreira

Ghana : Boakye, Annan

Serbie : Miladinovic, Stojković

Sénégal : Ndiaye, Traoré

Danemark : Breum

Estonie : Paalberg

Algérie : Naïr

Maroc : Moueffek

Israël : Jaber

Malte : Cardona

Autriche : Ballo

Hongrie : Csongvai

Jamaïque : Duffus

Géorgie : Davitashvili

Source : Peuple-Vert.fr, Transfermakrt