Alors que la préparation estivale de l'ASSE bat son plein sous la chaleur de juillet, un visage très attendu manquait encore à l'appel du côté du Centre sportif Robert-Herbin. Parti disputer une compétition historique à l'autre bout du monde avec sa sélection, ce joueur offensif polyvalent était attendu de pied ferme par le staff stéphanois. C'est désormais chose faite : le groupe de Ian Cathro enregistre un renfort de taille pour la suite de sa préparation.

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026 avec les "All Whites" de la Nouvelle-Zélande, le jeune ailier, reconverti latéral avec l'ASSE, a vécu un rêve éveillé en participant au plus grand tournoi de la planète. Malgré une élimination honorable dès la phase de groupes à la fin du mois de juin, après des matchs contre l'Iran, l'Égypte et la Belgique, le joueur a emmagasiné une expérience inestimable au très haut niveau.

Après avoir bénéficié de quelques jours de vacances bien mérités pour couper et recharger les batteries, le moment était venu de rentrer au bercail pour entamer les choses sérieuses avec le maillot vert.

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L'ASSE récupère un international

Ce vendredi 17 juillet, Ben Old a effectué son retour à l'entraînement collectif de l'ASSE ! Le joueur néo-zélandais a ainsi pu fouler à nouveau les pelouses de l'Étrat pour sa toute première séance de la reprise.

Le joueur de 23 ans a rapidement retrouvé ses partenaires sous la direction du staff technique. Ce retour progressif va lui permettre de monter en puissance en vue des prochaines échéances amicales de l'été.

L'intégration rapide de Ben Old sera l'une des clés de voûte de l'animation défensive des Verts pour la saison à venir. Le Kiwi offre des solutions tactiques précieuses à Ian Cathro. Capable de jouer en attaque comme au poste de latéral, auquel il est utilisé depuis plusieurs mois sour le maillot Vert, il pourra rapidement être testé par le coach écossais.

Alors que l'ASSE peaufine ses automatismes collectifs, pouvoir compter sur un élément ayant le rythme d'une phase finale de Coupe du Monde dans les jambes est une excellente nouvelle pour lancer la saison sous les meilleurs auspices.