Longtemps absent depuis son opération, Chico Lamba s'apprête à faire son retour. Une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Étienne (ASSE), tant la différence avec et sans lui est criante. En son absence, les Verts ont perdu en solidité et en constance. Son retour pourrait bien remettre l’équipe sur les bons rails.

Recruté cet été en provenance du FC Arouca, Chico Lamba a rapidement conquis le staff, les supporters et ses partenaires. Avec lui, l’ASSE affiche un bilan très solide : 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite, pour 20 points pris en 9 matchs, soit 2,22 points de moyenne. La défense ? 9 buts encaissés, 4 clean sheets.

Sans lui, les chiffres s'effondrent : 3 victoires, 2 nuls, 4 défaites, pour 11 points en 9 matchs (1,22 point/match), avec 15 buts concédés et un seul clean sheet. Une chute de régime nette. Opéré des adducteurs, son absence aura largement été préjudiciable à l'ASSE.

Le patron défensif d’Horneland

À 22 ans, l’international Espoirs portugais s’est imposé comme le patron de la charnière. Son calme balle au pied, sa lecture du jeu, son sens du placement et sa capacité à gagner les duels font de lui une assurance tous risques.

Pour Eirik Horneland, il est l’incarnation parfaite du football qu’il veut développer : exigeant, rigoureux et stable. La vitesse de Chico Lamba est également un atour pour une équipe qui aspire à jouer loin de ses buts.

Un retour qui peut tout changer pour l'ASSE

Alors que l’ASSE vise toujours la montée, le retour de Lamba pourrait s’avérer décisif. La défense, fragilisée ces dernières mois, aura besoin de retrouver de la constance. Et le numéro 15 est peut-être le seul joueur capable d’apporter cette stabilité.

La “Lamba-dépendance” est réelle, mais elle peut aussi être une force : l’ASSE avec Lamba, c’est une équipe plus sûre, plus équilibrée, et surtout plus victorieuse. Et ça tombe bien, sur le banc face au Mans, Chico Lamba a joué 30 minutes en amical avec la Réserve. Il devrait être titularisé face à Clermont pour la prochaine journée de Ligue 2.