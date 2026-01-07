Remi Cabella, le meneur de jeu, prêté par l’Olympiakos, a détaillé les coulisses de son arrivée au FC Nantes en conférence de presse. Un discours qui ne laisse pas indifférents les supporters stéphanois.

L’histoire n’est pas banale. Un ancien Vert convaincu par un ancien Lyonnais. Deux ex-rivaux du derby, désormais alliés dans un même projet. Rémy Cabella n’a pas caché l’importance d’Anthony Lopes dans sa décision de rejoindre le FC Nantes. Les discussions ont duré plusieurs semaines. Elles ont fini par faire pencher la balance.

Cabella connaissait déjà la Beaujoire. Il en gardait même un souvenir marquant. Mais cette fois, il ne venait plus en adversaire. L’ancien Stéphanois arrive avec un discours clair. Apporter de l’expérience. Du caractère. Et une exigence plus élevée dans un groupe jeune. Un discours qui rappelle celui qu’il tenait déjà dans le Forez lors de son passage à l’ASSE.

Anthony Lopes, l’ex-OL au cœur du projet nantais

Rémy Cabella l’assume totalement. Anthony Lopes a été un élément déclencheur. Les deux hommes échangent depuis plus de deux mois. Une relation née malgré des années de rivalité entre Lyon et Saint-Étienne. Cabella explique avoir très vite annoncé son intention. Il voulait Nantes. Lopes lui a décrit un club historique. Mais aussi un effectif qui manquait, selon lui, de vécu en Ligue 1. Et surtout de joueurs capables de tenir le ballon sous pression.

Cabella ne vient pas pour se cacher. Il le dit. Il arrive au contraire avec une motivation totale. Travail supplémentaire. Implication maximale. Le message est envoyé.

Cabella, l’ancien Vert fidèle à son ADN de leader

À Saint-Étienne, Rémy Cabella avait souvent été pointé pour son tempérament. Mais aussi pour son influence technique. À Nantes, le rôle envisagé lui parle immédiatement. Le coach souhaite l’installer en numéro 10 dans un 4-2-3-1. Un poste qui correspond parfaitement à son profil. Cabella revendique sa liberté. Sa créativité. C’est dans ce registre qu’il s’est exprimé au mieux à l’ASSE, notamment lors de la saison 2019-2020.

Le clin d’œil est fort pour les supporters stéphanois. Cabella a porté le Vert. Il a connu Geoffroy-Guichard. Aujourd’hui, il s’apprête à transmettre ce vécu ailleurs.

Avec Anthony Lopes, ancien Lyonnais, le symbole est encore plus marquant. Deux ex-derbymen réunis pour relancer un club historique. Une alliance improbable. Mais assumée pour sauver le FC Nantes.

