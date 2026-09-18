L'Observatoire du football CIES a publié un nouveau classement consacré aux joueurs de moins de 21 ans évoluant en dehors des cinq grands championnats européens. Parmi les jeunes classés figure un seul français : Kévin Pedro. À 20 ans, le défenseur de l'ASSE confirme sa progression dans le Forez.

Le CIES Football Observatory s'est intéressé cette semaine aux joueurs de champ de moins de 21 ans qui évoluent hors Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1. Son étude porte sur les performances réalisées au cours de la dernière année et attribue une note sur 100 à partir de plusieurs critères : statistiques dans huit domaines de jeu, données Impect, temps de jeu officiel et niveau sportif des rencontres disputées. Dans cette photographie mondiale des jeunes talents, Kévin Pedro apparaît parmi les joueurs mis en avant. Il est le seul français présent dans cette étude. Le classement place notamment Mika Godts, de l'Ajax Amsterdam, Andreas Schjelderup, du Benfica, et Carlos Forbs, du Club Bruges, parmi les références européennes hors des cinq grands championnats.

Kévin Pedro poursuit son ascension avec l'ASSE

La présence de Kévin Pedro n'est pas forcément une surprise. En avril dernier, une précédente étude du CIES consacrée aux U23 avait déjà distingué le défenseur stéphanois. Dans le classement spécifique à la Ligue 2, il occupait alors la sixième place avec un indice de 70,4, son activité dans la défense au sol ressortant particulièrement. Lucas Stassin figurait également dans le top 20.

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Depuis, Pedro a encore changé de dimension dans l'effectif stéphanois. Né le 21 février 2006, il n'a que 20 ans et appartient au club depuis 2021. Il a progressivement traversé les différentes catégories du centre de formation avant de s'installer chez les professionnels. Sa polyvalence lui permet d'évoluer dans le couloir droit mais aussi dans l'axe de la défense. L'ASSE a rapidement sécurisé son avenir : après un premier contrat professionnel signé en juin 2025, Pedro a prolongé en janvier dernier jusqu'en juin 2030.

Cette saison, Ian Cathro l'a installé parmi ses joueurs les plus utilisés lors des premières journées de Ligue 2. Pedro a ainsi accumulé les titularisations dans un secteur défensif pourtant profondément renouvelé durant l'été. C'est cette confiance qui explique notamment sa présence dans une étude qui valorise le volume de minutes jouées et le niveau des matchs.

Un signal supplémentaire pour le projet de formation des Verts

Ce classement semble également valider la politique de l'ASSE. Le CIES a déjà mis en évidence la place historique de la formation stéphanoise dans plusieurs de ses études. En janvier, il était apparu que l'ASSE figurait parmi les clubs européens ayant formé le plus de joueurs apparus dans le Big Five au cours des dernières années. Pedro représente aujourd'hui une autre étape de cette stratégie : conserver plus longtemps certains jeunes issus du centre, leur offrir du temps de jeu et tenter de les valoriser au sein même du projet sportif.

La nouvelle étude du CIES doit toutefois être lue pour ce qu'elle est. Elle ne constitue ni une estimation de valeur marchande ni une projection de carrière. Elle photographie les performances réalisées sur une période donnée en les pondérant selon plusieurs indicateurs statistiques et le niveau de compétition. Pour Kévin Pedro, sa présence reste néanmoins un signal fort. À 20 ans, le Stéphanois combine désormais contrat longue durée, temps de jeu régulier et performances de qualité. Ce nouveau classement international vient ajouter un indicateur supplémentaire à une progression qui, elle, se constate chaque week-end sur les terrains de Ligue 2.