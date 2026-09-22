Auteur d'un début de saison tonitruant, Irvin Cardona a été élu joueur du mois d'août en Ligue 2. Plébiscité devant son coéquipier Jakob Breum, le Maltais s'offre une belle revanche après une dernière deuxième partie d'exercice très difficile.

Le début de saison d’Irvin Cardona n’est décidément pas passé inaperçu. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne vient d’être élu joueur du mois d’août 2026 en Ligue 2 par les internautes. Une récompense qui vient saluer un démarrage en trombe du Stéphanois. Il aura notamment été le grand artisan de l’excellent rendement offensif des Verts lors du premier mois de compétition.

Félicitations Cardo, et bravo la #TeamASSE pour la mobilisation ! 👏💚 https://t.co/mb4bTN5xr7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 21, 2026

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En quatre rencontres disputées au cours du mois d’août, Irvin Cardona a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, tout en délivrant deux passes décisives. Des statistiques particulièrement impressionnantes qui ont largement contribué au statut de meilleure attaque de Ligue 2 affiché par l’ASSE sur cette période. Dès la première journée, le Maltais avait inscrit un doublé à Sochaux (0-3). Il a ensuite marqué face à Clermont (3-1) et Grenoble (4-0) puis délivré deux offrandes face au GF38 et Dijon (2-3).

Breum deuxième, l'ASSE à l'honneur

Le joueur de 28 ans a ainsi convaincu une large majorité des votants. Avec 60 % des suffrages, Cardona devance son propre coéquipier Jakob Breum, auteur lui aussi d’un excellent début de championnat, qui recueille 25 % des voix. La troisième place revient à Ibrahima Baldé, ancien attaquant de Rodez désormais parti à Lorient, qui totalise 15 % des votes. Cette distinction n’est pas une première pour Cardona. L’attaquant stéphanois décroche en effet son quatrième Trophée UNFP du Joueur du Mois de Ligue 2 en carrière, preuve de son impact régulier dans l’antichambre de l’élite.

Avec quatre buts et deux passes décisives en seulement quatre journées, Irvin Cardona a donc frappé fort dès le début de cet exercice 2026-2027. De quoi s'offrir une revanche après une deuxième partie de saison dernière extrêmement difficile pour le n° 7 de l'ASSE. Le Maltais n'avait inscrit que deux buts et délivré quatre passes décisives en 17 matches.

Reste à Cardona de repartir de l'avant après deux derniers matches plus délicat, à l'image de l'équipe, à Dunkerque et Metz. Avant cela, il avait offert deux buts face à Montpellier, portant son total à quatre buts et cinq passes décisives en sept journées de Ligue 2.