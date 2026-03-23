Pur produit de l’Olympique Lyonnais, formé dans l’ombre des terrains amateurs et façonné loin des projecteurs, Pierre Sage n’a jamais oublié d’où il venait. Ni ce qui fait l’essence du football. Alors quand le technicien lyonnais évoque les meilleures ambiances de l’Hexagone, une place attire forcément l’attention : celle de l’AS Saint-Étienne (ASSE) et du Chaudron.

Aux côtés de l’Olympique de Marseille, du RC Lens et du Paris Saint-Germain, Geoffroy-Guichard s’impose dans son top 4.

Un regard sur le Chaudron qui en dit long

« Lens est dans le top 3. Pas troisième… ni deuxième. » La formule a fait sourire. Derrière l’humour, il y a une reconnaissance. Celle d’un football populaire, vibrant, vivant. Et dans cette catégorie, Saint-Étienne reste une référence. Pour Sage, qui a grandi dans le football amateur, ces ambiances ne sont pas des décors.

Pierre Sage, un parcours à contre-courant

Rien ne prédestinait vraiment Pierre Sage à se retrouver là. Ni ancien professionnel, ni star médiatique, il a construit sa trajectoire loin des raccourcis. De Belley à Oyonnax, de Bourg-Péronnas à Chambéry, en passant par Sedan ou la Duchère, il a gravi les échelons un à un. Un parcours fait de patience, d’apprentissage et de convictions.

Dans ce football-là, celui des terrains parfois anonymes, l’ambiance n’est pas un luxe. Pierre Sage se régale à Lens. L'énergie de Felix Boallaert est une énergie. Un levier. Et c’est sans doute ce qui explique la dynamique lensoise.

Les internventions orales de Pierre Sage sont souvent appréciés tant son discours détonne.

Geoffroy-Guichard, une évidence

Quand il cite Saint-Étienne, Pierre Sage reconnait l'ambiance du chaudron. Geoffroy-Guichard, ses tribunes, ses virages, sa ferveur. Une identité qui traverse les générations, indépendamment des divisions, des résultats ou des cycles.

L'ambiance du Chaudron est une référence. Et même vue de Lyon, elle s’impose. A noter que l'ancien lyonnais, qui reste très attaché à l'OL ne cite pas le Groupama Stadium. De quoi faire sourire les supporters de l'ASSE.

Source : Ligue 1+