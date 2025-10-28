L’ASSE traverse une période compliquée en Ligue 2. Lourdement battus par Annecy au Parc des Sports (4-0), les Verts doivent déjà se remettre au travail ce mardi face à Pau. Et l'arbitre désigne pour la rencontre annonce un résultat favorable aux Verts.

Les yeux seront rivés sur Geoffroy-Guichard ce mardi. Car quelques jours seulement après une seconde défaite consécutive, tout semble aller mal du côté du Forez. La mission s’annonce ardue face au troisième du championnat, même si les Maynats restent, eux aussi, sur un revers face à Dunkerque (0-3).

Un arbitre déjà croisé cette saison au sifflet

Ahmed Taleb, 32 ans, arbitrera la rencontre entre l’ASSE et le Pau FC ce mardi soir.

L'homme en noir a déjà croisé la route des Verts en 2024, lors du déplacement à Dunkerque, un match que les Stéphanois avaient perdu 1-0. Un précédent au goût amer dans les mémoires foréziennes. M. Taleb avait accordé un corner (imaginaire) qui avait amené à l'ouverture du score nordiste.

Cependant, cette saison, Ahmed Taleb a également dirigé la victoire stéphanoise sur la pelouse de Clermont à la mi-septembre (1-2). Ce soir-là, les Verts avaient su inverser la tendance en seconde période grâce à des réalisations signées Boakye et Stassin.

Le bilan d'Ahmed Taleb en Ligue 2 :

36 matchs dirigés

110 cartons jaunes

10 cartons rouges

Les arbitres de la 12e journée de Ligue 2

ESTAC - Amiens SC

Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME

Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU

Arbitre assistant 2 : LAURENT CONIGLIO

AS Nancy-Lorraine - SC Bastia

Arbitre centre : MICKAEL LELEU

Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET

Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER

USL Dunkerque - Red Star FC

Arbitre centre : BRENDAN ROFFET

Arbitre assistant 1 : MATTHIEU BONNETIN

Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA

AS Saint-Etienne - Pau FC

Arbitre centre : AHMED TALEB

Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS

Arbitre assistant 2 : FREDERIC HEBRARD

Clermont-Foot 63 - Montpellier HSC

Arbitre centre : MIKAEL LESAGE

Arbitre assistant 1 : NICOLAS DURAND

Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE

Stade Lavallois MFC - Le Mans FC

Arbitre centre : REMI LANDRY

Arbitre assistant 1 : MIKAEL BERCHEBRU

Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY

Grenoble Foot 38 - EA Guingamp

Arbitre centre : KARIM ABED

Arbitre assistant 1 : ROMAIN GALIBERT

Arbitre assistant 2 : FLORENT MARMION

Rodez AF - FC Annecy

Arbitre centre :ANTOINE VALNET

Arbitre assistant 1 :QUENTIN GUIDOU

Arbitre assistant 2 :YANN THENARD

Boulogne Sur Mer - Dijon FCO

Arbitre centre : FLORENT BATTA

Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD

Arbitre assistant 2 : VIANNEY ROZAND