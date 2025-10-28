L’ASSE traverse une période compliquée en Ligue 2. Lourdement battus par Annecy au Parc des Sports (4-0), les Verts doivent déjà se remettre au travail ce mardi face à Pau. Et l'arbitre désigne pour la rencontre annonce un résultat favorable aux Verts.
Les yeux seront rivés sur Geoffroy-Guichard ce mardi. Car quelques jours seulement après une seconde défaite consécutive, tout semble aller mal du côté du Forez. La mission s’annonce ardue face au troisième du championnat, même si les Maynats restent, eux aussi, sur un revers face à Dunkerque (0-3).
Un arbitre déjà croisé cette saison au sifflet
Ahmed Taleb, 32 ans, arbitrera la rencontre entre l’ASSE et le Pau FC ce mardi soir.
L'homme en noir a déjà croisé la route des Verts en 2024, lors du déplacement à Dunkerque, un match que les Stéphanois avaient perdu 1-0. Un précédent au goût amer dans les mémoires foréziennes. M. Taleb avait accordé un corner (imaginaire) qui avait amené à l'ouverture du score nordiste.
Cependant, cette saison, Ahmed Taleb a également dirigé la victoire stéphanoise sur la pelouse de Clermont à la mi-septembre (1-2). Ce soir-là, les Verts avaient su inverser la tendance en seconde période grâce à des réalisations signées Boakye et Stassin.
Le bilan d'Ahmed Taleb en Ligue 2 :
- 36 matchs dirigés
- 110 cartons jaunes
- 10 cartons rouges
Les arbitres de la 12e journée de Ligue 2
ESTAC - Amiens SC
Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME
Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU
Arbitre assistant 2 : LAURENT CONIGLIO
AS Nancy-Lorraine - SC Bastia
Arbitre centre : MICKAEL LELEU
Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET
Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER
USL Dunkerque - Red Star FC
Arbitre centre : BRENDAN ROFFET
Arbitre assistant 1 : MATTHIEU BONNETIN
Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA
AS Saint-Etienne - Pau FC
Arbitre centre : AHMED TALEB
Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS
Arbitre assistant 2 : FREDERIC HEBRARD
Clermont-Foot 63 - Montpellier HSC
Arbitre centre : MIKAEL LESAGE
Arbitre assistant 1 : NICOLAS DURAND
Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE
Stade Lavallois MFC - Le Mans FC
Arbitre centre : REMI LANDRY
Arbitre assistant 1 : MIKAEL BERCHEBRU
Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY
Grenoble Foot 38 - EA Guingamp
Arbitre centre : KARIM ABED
Arbitre assistant 1 : ROMAIN GALIBERT
Arbitre assistant 2 : FLORENT MARMION
Rodez AF - FC Annecy
Arbitre centre :ANTOINE VALNET
Arbitre assistant 1 :QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 :YANN THENARD
Boulogne Sur Mer - Dijon FCO
Arbitre centre : FLORENT BATTA
Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD
Arbitre assistant 2 : VIANNEY ROZAND